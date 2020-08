Nordwest-Bahn: Ersatzbusse zwischen Hude und Bremen

Brake /Nordenham /Bremen Wegen Oberleitungsarbeiten der DB Netz AG kommt es in der Nacht vom 22. auf den 23. August zu Einschränkungen auf den Linien RS 3 und RS 4 der Nordwest-Bahn (NWB) zwischen Bremen Hauptbahnhof und Hude, teilte die NWB mit.

• RS 4: Bremen-Nordenham: Am Sonntag, 23. August, werden anstelle des Zuges mit der Abfahrtszeit 0.10 Uhr Busse von Bremen Hauptbahnhof bis nach Hude eingesetzt. Die Ersatzbusse starten in Bremen bereits 40 Minuten vor der regulären Abfahrtszeit des Zuges – also schon am Samstag, 22. August, um 23.30 Uhr. Hude wird um 0.25 Uhr erreicht. Zuganschluss nach Nordenham gibt es um 0.30 Uhr.

• RS 4: Nordenham-Bremen: Von Nordenham bis nach Bremen Hauptbahnhof gibt es auf der RS 4 ebenfalls Einschränkungen. Bereits am Samstag, 22. August, wird die Zugverbindung mit der Abfahrtszeit 22.45 Uhr in Nordenham ab Hude bis Bremen von Bussen ersetzt. Diese Busse starten in Hude um 23.34 Uhr und erreichen den Bremer Hauptbahnhof um 0.29 Uhr – 39 Minuten später als für die reguläre Zugverbindung vorgesehen.

Alle Änderungen sind in Ersatzfahrplänen für die einzelnen Linien dargestellt, die auf der Homepage der Regio-S-Bahn unter www.regiosbahn.de unter der Rubrik Baumaßnahmen hinterlegt sind.• Die Nordwest-Bahn weist darauf hin, dass seit Montag, 27. April, in den Zügen der Regio-S-Bahn die Verpflichtung gilt, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Diese Pflicht gelte auch beim Betreten des Bahnhofsgeländes, an den Ersatzhaltestellen sowie in den Ersatzbussen. Auf der Homepage informiere man immer aktuell, was es im Zusammenhang mit dem Coronavirus bei Fahrten in den Zügen der Regio-S-Bahn zu beachten gibt.

Mehr Infos: www.nordwestbahn.de/corona