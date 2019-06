Brake /Nordenham Entwarnung gibt es nicht für die Bewohner der Häuser in Einswarden, in denen das Trinkwasser bis vor kurzem noch aus alten Bleirohren floss (die NWZ berichtete). „Wir haben umfangreich untersucht und alle Bewohner informiert“, sagte Landrat Thomas Brückmann bei der Sitzung des Kreistags am Montag. Der OOWV werde jetzt Trinkwasser vom Hauptverteiler abnehmen. So genannte „Fliegende Leitungen“ würden von einer Firma als Übergangslösung verlegt, damit die Menschen in den betroffenen Häusern frisches, unbelastetes Wasser bekämen.

Das Gesundheitsamt hat nach Thomas Brückmanns Worten sofort reagiert. Im Haus an der Friesenstraße 12 habe man zuerst Proben genommen. Es seien allerdings in weiteren Häusern Bleirohre verbaut worden. Dass bereits beide Verwaltungsgesellschaften, die für die betroffenen Häuser zuständig sind, tätig geworden seien, sagte der 1. Kreisrat Hans Kemmeries. Er betonte aber auch, dass der Landkreis nicht zuständig sei: Die Überprüfung von Trinkwasser in Wohnungen obliege den Eigentümern und Vermietern. Kreistagsmitglied Hans Francksen (SPD) merkte dazu an, dass der OOWV jedes Jahr in die Häuser komme und doch schnell prüfen könnte, ob Bleirohre vorhanden sind.

Es gab in der Einwohnerfragestunde zwei Anfragen zu dem Thema. „Wir in Nordenham sind durch Blei gezeichnet“, sagte zum einen Thomas Bartsch und erinnerte daran, dass nach einem Gutachten aus dem Jahre 1970 im Umkreis der Bleihütte der Bleigehalt im Boden extrem angestiegen war. Blei könne auf Organsysteme des Menschen toxische Wirkungen ausüben und eine sogenannte Bleivergiftung hervorrufen. Er wollte wissen, was der Landkreis jetzt unternimmt.

Zum anderen wollte Leon Weiß unter anderem wissen, welche Häuser noch betroffen sind. Er jedenfalls wisse von weiteren Häusern in Einswarden, in denen Bleirohre verbaut worden wären. Er kritisierte zudem die Informationspolitik der Kreisverwaltung, die bei den Bewohnern zu Panikkäufen von Trinkwasser geführt hätten.

„Mir sind keine Fälle von Bleivergiftung bekannt“, sagte Thomas Brückmann. Von den Hausärzten lägen keine Hinweise vor. „Wir haben es nicht mit einer Bleibelastung des Trinkwassers zu tun“, betonte er. Der Landrat versprach, mit Haus- und Kinderärzten zu sprechen, damit Betroffene untersucht werden könnten. Er teilte zudem mit, dass in Kürze eine Einwohnerversammlung in Einswarden stattfinden soll.