Brake /Nordenham Statt einer endgültigen Entscheidung über die künftige Hebammenversorgung im Landkreis Wesermarsch, die Erster Kreisrat Hans Kemmeries im jüngsten Fachausschuss für Mai, Juni angekündigt hatte, ist überraschend eine neue Alternative aufgetaucht: Am Montag habe es Gespräche mit Helios über eine mögliche Lösung am Standort Nordenham gegeben, berichtete Landrat Thomas Brückmann am Dienstag in einem Pressegespräch. Diese habe der Klinikbetreiber in der Vorwoche überraschend vorgelegt. Zu konkreten Inhalten des Angebots und des Gesprächs wollte sich Brückmann nicht weiter äußern. Nur so viel: Es soll sich um ein „Angebot von außen“ handeln und die Betreuung bis zur Geburt betreffen.

Seit Helios die Schließung der Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe angekündigt hatte, arbeitet die Kreisverwaltung an einer Lösung, werdenden und jungen Müttern in der Wesermarsch zumindest eine wohnortnahe Beratung und Betreuung durch Hebammen zu ermöglichen. Eine Hebammenambulanzpraxis soll an zwei Standorten (Brake und Nordenham) eingerichtet werden. Während die räumliche Situation in der Kreisstadt geklärt sei (die bisherige Hebammenpraxis von Petra Weeber), gebe es in Nordenham zumindest einige Angebote für Räumlichkeiten, so Brückmann.

Probleme bereite hingegen die personelle Situation. Während der Landkreis aus arbeitsrechtlichen Gründen auf einer vertraglichen Anstellung auf 450-Euro-Basis oder in Teilzeit für die Stunden in der Praxis besteht, hätten einige der freiberuflichen Hebammen Abrechnungen auf Honorarbasis favorisiert, fasst Brückmann den Stand der Verhandlungen mit den Geburtshelferinnen zusammen. Eine verlässliche personelle Ausstattung hätte somit bisher nur für den Standort Brake umgesetzt werden können.

Vor dem Hintergrund des Helios-Angebotes an den Landkreis wollten die Hebammen laut Brückmann nun ein Konzept für eine Hebammenpraxis in Nordenham erarbeiten. Dieses soll dem Kreistag in der Sitzung am Montag, 24. Juni, vorgestellt werden. Die öffentliche Sitzung beginnt um 16.30 Uhr im großen Sitzungssaal des Kreishauses Brake, Poggenburger Straße 15. Eins machte der Landrat schon jetzt deutlich: Doppelstrukturen werde es nicht geben. Soll heißen: Überzeugt das Angebot Helios, wird der Landkreis keine Hebammenpraxis in Nordenham einrichten und finanzieren.