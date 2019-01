Brake /Oldenburg Eines mal gleich vorweg: Im Vergleich zur Stadt Oldenburg und dem Ammerland ist das Wohnen in der Wesermarsch überaus günstig, aber es wird dennoch immer teurer. Das geht aus dem brandaktuellen Grundstücksmarktbericht hervor, den der Vorsitzende des Gutachterausschusses für Grundstückswerte Oldenburg-Cloppenburg, Holger Seifert, am Freitag in Oldenburg vorgestellt hat.

Welche aktuellen Entwicklungen gibt es in der Wesermarsch ?

Holger Seifert stellt fest, dass die Gesamtzahl von Kaufverträgen im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent gesunken ist. Der Bericht mit Stand vom 31. Dezember 2018 weist zudem stagnierende Preise bei landwirtschaftlichen Flächen aus, bei Grünland mit plus/minus null Prozent.

Die Anzahl der Verträge für Bauland ist mit 124 Bauplätzen um zwölf Prozent gefallen. Gestiegen ist dagegen der mittlere Preis für einen Bauplatz in der Wesermarsch: auf 56.500 Euro, das entspricht einer Preissteigerung von 22 Prozent.

Hier erhalten Sie ein Grafik mit den aktuellen Bodenwerten für Wohnbaugrundstücke

Preissteigerungen weist der Bericht auch bei Ein- und Zweifamilienhäusern auf, die durchschnittlich für 140.000 Euro (plus vier Prozent) verkauft werden.

Auch bei Reihenhäusern und Doppelhaushälften gibt es Preissteigerungen. Durchschnittlich kosten sie 108.000 Euro (plus 16 Prozent gegenüber 2017). €

Die Anzahl der Verträge bei Wohnungseigentum ist deutlich gefallen: um 34 Prozent. Holger Seifert begründete das damit, dass im Vorjahr in Tossens sehr viele Ferienwohnungen gekauft und verkauft worden sind.

Auch die Preise bei Wohnungseigentum haben laut dem aktuellen Bericht angezogen. Bei Neubauten werden im Durchschnitt 2480 €Euro pro Quadratmeter gezahlt (plus zehn Prozent), bei gebrauchtem Wohnungseigentum werden 930 Euro pro Quadratmeter gezahlt, das entspricht einem Plus von 22 Prozent.

Wie teuer sind die Bauplätze im Durchschnitt ?

Der Kaufpreis für einen Bauplatz in der Wesermarsch liegt wie angeführt im Durchschnitt bei 56.500 Euro.

Am günstigsten sind die Bauplätze in der Gemeinde Jade mit 45.200 Euro, am teuersten in Nordenham mit 70.100 Euro. In Butjadingen sind 64.700 Euro, in Elsfleth 63.800, in Brake 63.400, in Lemwerder 58.400 in Ovelgönne 56.500 in Berne 55.600 und in Stadland 55.400 Euro aufzubringen.