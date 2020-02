Umschlag im Hafen gestiegen

Brake /Oldenburg Im Braker Hafen sind im vergangenen Jahr mehr Güter umgeschlagen worden als im Vorjahr. Wie Timo A. Schön, Geschäftsführer der Hafenmarketinggesellschaft Seaports of Niedersachsen, am Mittwoch in Oldenburg mitteilte, verzeichnete der Hafen im Seeverkehr ein Plus von fünf Prozent auf 6,6 Millionen Tonnen (2018: 6,28 Millionen Tonnen). Umschlagsteigerungen habe es insbesondere bei Getreide und Ölsaaten gegeben. Leichte Rückgänge dagegen bei Futtermitteln.

Holger Banik, Geschäftsführer des Hafenbetreibers und -dienstleisters Niedersachsen Ports, kündigte an, dass auch in diesem Jahr in die Infrastruktur im Braker Hafen investiert werden soll. Nachdem in den vergangenen Jahren die Südpier ausgebaut wurde, so dass dort jetzt Großschiffe mit einer Länge von 270 Metern gleichzeitig abgefertigt werden können, sollen nun die Poller- und Fendereinrichtungen auf einer Länge von 460 Metern erneuert werden. Zudem soll weiter nördlich der vor knapp zwei Jahren durch die Havarie der „Mount Hope“ zerstörte Anleger wieder hergestellt werden.



