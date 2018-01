Brake /Ovelgönne Sturmtief „Burglind“ fegte über die Wesermarsch hinweg. Die Schäden blieben gering. Doch bei Logemannsdeich an der Bundesstraße 211 sind die Weiden überschwemmt. Die Gräben können das viele Wasser gar nicht mehr fassen. Und auch der Boden ist total durchnässt. Dafür haben auch die Nachwirkungen von Sturmtief „Burglind“ gesorgt.

Und auch dafür, dass am Donnerstagmorgen beim Schöpfwerk Rüdershausen-Altendorf Sandsäcke ausgelegt werden mussten, um Wasser abzuhalten. Dennoch wurden Keller und Garagen mehrerer Häuser überschwemmt. Mittlerweile hat die Braker Sielacht die Lage aber unter Kontrolle, weil der Wind abflaute und das Wasser zur Weser hin entwässert werden kann. „Wir haben die Situation im Griff“, sagt Dirk Harms-Herrmann auf Nachfrage der NWZ. Wie der Vorstand der Sielacht betont, liefen die Pumpen am Donnerstag ab 5.30 Uhr auf Hochtouren. Durch den hohen Wasserstand der Weser während des Sturms, der das Wasser flussaufwärts drückte, hatte die Braker Sielacht lediglich etwas über zwei Stunden pumpen können, so Dirk Harms-Herrmann. Normalerweise könnte bis zu sechs Stunden entwässert werden. Die Hinterlandpumpen laufen nun Tag und Nacht. In den Sieltiefs gibt es wieder einen normalen Wasserstand.

Wer die B 211 von Brake aus in Richtung Oldenbrok fährt, bemerkt aber auch ein anders Bild: Überall stehen noch Wasserflächen auf den Weiden und auch die Gräben sind noch randvoll. Das liegt laut Dirk Harms-Herrmann zum einen daran, dass die Zuggräben nicht gut genug offen sind. Zum anderen wirke sich der Bau der Umgehungsstraße negativ aus. „Jeder Graben entwässert normalerweise ins Braker Sieltief“, sagt Dirk Harms-Herrmann. Es gebe zurzeit aber nur einen Durchlass bei der aufgeschütteten Trasse, damit das Wasser, das auch aus Richtung Winterbahn kommt, abfließen kann. „Das haben wir nicht gewusst“, so der Vorstand. Laut Planung seien drei Durchlässe vorgesehen, der momentane Zustand sei ein Provisorium.

Der Engpass war bereits bei einer Begehung festgestellt worden. Weil die Mitarbeiter der Baufirmen aber erst am Montag wieder die Arbeit aufnehmen, konnte nicht mehr reagiert werden. „Am Mittwoch findet eine Baubesprechung statt. Dann wollen wir sehen, wie wir Abhilfe schaffen können“, so Dirk Harms-Herrmann dazu.

Wenn der Wind weiter abflaue, könne bei guter Freiflut auch weiter entwässert werden, so der Experte. Im Verbandsgebiet der Sielacht gibt es insgesamt 30 Pumpen, die von drei Mitarbeitern regelmäßig gewartet und betreut werden. „Wir tun unser Bestes“, versichert der Vorstand der Sielacht.

