Wirtschaft: Richter stoppen Projekt im Barghorner Moor

Brake /Ovelgönne Am Culturweg in Barghorn werden in absehbarer Zeit wohl keine Windenergieanlagen entstehen. Denn die wasserrechtliche Erlaubnis für das Projekt seitens des Landkreises Wesermarsch war unzutreffend, wie das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Lüneburg jetzt in einem Beschluss festgestellt hat. Der Beschluss sei unanfechtbar, merkt Dr. Jutta Engbers an. Die Juristin vertritt den Landesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz Niedersachsen (LBU) und den Naturschutzbund (Nabu) Niedersachsen. „Sie haben gewonnen“, so die Juristin.

Sowohl der LBU als auch der Naturschutzbund hatten gegen den Landkreis Wesermarsch geklagt. Das Gericht habe mit dem Beschluss bestätigt, dass keine „rechtskräftige wasserrechtliche Erlaubnis für das immissionsrechtliche Zulassungsverfahren“ bestehe. Zu Recht habe das Verwaltungsgericht Oldenburg die vom Landkreis am 18. August 2016 erteilte wasserrechtliche Genehmigung aufgehoben. Die wasserrechtliche Genehmigung sei rechtswidrig, da es mindestens einer Plangenehmigung, aber doch eher eines Planfeststellungsbeschlusses bedurft hätte, woran es fehlen würde, so die Juristin zur OVG-Begründung.

Der LBU wertet den Beschluss des OVG als Erfolg und spricht von einem „weiteren Sargnagel für das Projekt“. Wasserrecht sei Naturschutzrecht und wirke sich unmittelbar auf Amphibien und Vögel aus. Das Gesamtprojekt sei erledigt. Der Landkreis müsste bei einem umfassend neuen Antrag ein Planfeststellungsverfahren von Null neu beginnen.

Dass es sich bei jedem Windpark um eine entsprechende Bewertung der jeweiligen Tatbestände handeln würde, die in dem betreffenden Bereich zu berücksichtigen seien, betont der Landkreis Wesermarsch auf NWZ-Nachfrage. „Es handelt sich noch nicht um eine abschließende gerichtliche Entscheidung in dem Sinne, dass der beabsichtigte Windpark damit grundsätzlich im Bereich Culturweg nicht errichtet werden kann“, teilt der Landkreis weiter mit.

Der Träger des Vorhabens hat laut Kreisverwaltung nun einen Antrag auf ein wasserrechtliches Planfeststellungsverfahren gestellt. In diesem separaten wasserrechtlichen Verfahren möchte der Träger insbesondere die im Zusammenhang mit dem Windpark notwendigen Eingriffe in die Grabenstrukturen bewerten und genehmigen lassen.

Der Bau des Windparks scheint noch nicht vom Tisch zu sein. „Da der Antrag erst seit kurzer Zeit beim Landkreis vorliegt, findet nun die inhaltlich-fachliche Prüfung sowie die Vorbereitung der notwendigen Verfahrens- und Beteiligungsschritte statt“, heißt es weiter. Der Antrag auf Berufungszulassung für den immissionsschutzrechtlichen Teil sei vom OVG bisher noch nicht entschieden worden. Der Ausgang sei offen.