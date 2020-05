Patientenbesuch wieder möglich

Brake Die Ausbreitung des Corona-Virus befindet sich derzeit auf einem niedrigen Niveau. Aus diesem Grund sind Besuche im Braker Krankenhaus ab sofort wieder möglich. Im St.-Bernhard-Hospital gilt darf ein Besucher pro Patient pro Tag für eine Stunde im Zeitraum von 14 bis 16 Uhr vorbeikommen.

Der Besucher wird dann am Eingang gescreent und erhält am Empfang einen Besucherschein, der ausgefüllt werden muss. Der Schein muss beim Verlassen des Hauses wieder am Empfang abgegeben werden und wird vier Wochen aufbewahrt. Die Besucher werden auf die Hygieneregeln hingewiesen und werden darum gebeten diese einzuhalten.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen