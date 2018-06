Brake Sie sind in jedem Baumarkt zu kaufen: Sprühgeräte für Pflanzenschutzmittel. Und die Herbizide kann der Hobbygärtner dort gleich mit erwerben – oder sie online bestelle. Doch aufgepasst: „Um Unkräuter auf Bürgersteigen, Gehwegen, Hofflächen und Zufahrten zu beseitigen, ist der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln strikt verboten“, warnt Dr. Stefan Lamprecht vom Pflanzenschutzamt der Landwirtschaftskammer. Die ist nämlich für die Kontrolle auch von Privatleuten zuständig – und der Prüfdienst der Kammer führe diese auch durch.

Betroffen seien alle Chemikalien, auch wenn sie als „umweltfreundlich“ oder „biologisch abbaubar“ beworben werden, betont Lamprecht. Gemäß Pflanzenschutzgesetz sei der Einsatz von Herbiziden (Unkrautvernichtern) nur auf landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und gärtnerischen Flächen erlaubt. „Ausnahmen sind nur in begründeten Fällen möglich.“ Erlaubt sei der Einsatz, so der Experte, im privaten Bereich ledig auf Beeten und Rabatten sowie zur Vorbereitung einer Neuaussaat.

Verboten sei auch die Anwendung von Essig und Salz zur Unkrautbekämpfung, betont Lamprecht. Auch wenn es sich laut eines Gerichtsbeschluss bei einer Essig-Salzmischung nicht um die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln handele, stelle die Anwendung einen Verstoß gegen die „gute fachliche Praxis“ dar und damit gegen das Pflanzenschutzgesetz. Und auch wer andere Biozide zur Unkrautbekämpfung nutze, verstoße gegen Recht und Gesetz.

Wer nicht aufpasst, muss tief in die Tasche greifen, wenn er erwischt wird oder – was laut Lamprecht immer häufiger vorkomme – von Passanten oder Nachbarn angeschwärzt wird. „Die Menschen sind in diesem Bereich immer sensibler geworden.“ Darauf verlassen, nicht erwischt zu werden, sollte man sich nicht unbedingt. So ist laut Lamprecht die Zahl der Ordnungswidrigkeiten um bis zu 80 Prozent im Vergleich zu früheren Jahren gestiegen. Bis zu 50.000 Euro kann es kosten, bei 500 Euro fängt es an.

Über 1 Million Insektenarten gibt es – sie summen und brummen auf der ganzen Welt. Insekten sind für das Gleichgewicht aller Ökosysteme unentbehrlich. Doch in den letzten Jahren gehen ihre Bestände dramatisch zurück. In einer Mitmachaktion richtet der Naturschutzbund (Nabu) nun erstmals den Fokus auf die kleinen, fleißigen Helfer der Ökosysteme. Der „Insektensommer“ ist eine bundesweite Aktion, um eine kontinuierliche Erfassung der Insekten zu etablieren. Während sich die „Stunde der Gartenvögel“ längst etabliert hat, ist die Insektenmeldeaktion die erste Zählung ihrer Art. Je mehr Menschen mitmachen, desto mehr Daten werden zu Artenvielfalt und Häufigkeit der Insekten gesammelt. Ein optimaler Tag, um viele Insekten zu sehen, ist sonnig, warm, trocken und windstill. Gezählt werden kann bis zum 10. Juni, Meldeschluss ist der 17. Juni. Vom 3. bis 12. August folgt eine zweite Runde. Gezählt werden alle Insekten, die innerhalb einer Stunde an einem Beobachtungsplatz (höchstens ein Umkreis von zehn Metern) entdeckt werden können. Bei mobilen Arten wie Schmetterlingen oder Hummeln sollte von jeder Art die größte gleichzeitig anwesende Zahl von Tieren gezählt werden. Ein Online-Meldeformular sowie weitere Informationen gibt es unter www.nabu.de.

Ein grober Besen tut es meist auch, meint Franz-Otto Müller. Dem Vorsitzenden des Naturschutzbundes (Nabu) Wesermarsch fallen immer wieder Menschen auf, die die chemische Keule schwingen. Sein einfacher Tipp an Bürger in Zeiten des Insektensterbens: „Darauf verzichten!“

Er macht es am Beispiel des Grünspechts deutlich. Dieser habe sich in den vergangenen rund 20 Jahren in der Wesermarsch angesiedelt und ausgebreitet. Als typischer Bodenspecht im Siedlungsbereich suche er auch auf gepflasterten Flächen gerne nach Ameisen. „Doch die Tiere und der von ihnen transportierte Sand stört viele Menschen offensichtlich, die dann unerlaubt mit Chemie gegen die Tiere vorgehen.“

Damit könne man nicht nur dem Grünzeug – wenn es denn unbedingt sein müsse – mit dem Besen zu Leibe rücken, so Müller. Auch der von den Ameisen hervorgegrabene Sand könne so wieder in die Fugen gefegt werden. Das muss man zwar öfter tun, aber nicht nur der Grünspecht werde es danken. Der Besen schadet – im Gegensatz etwa zum erlaubten, aber auch nicht umweltfreundlichen Abflämmen der Wildkräuter oder auch der Heißwasserbehandlung – auch Insekten nicht.