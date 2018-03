Brake Um einen reibungslosen Ablauf im Braker Hafen gewährleisten zu können, müssen viele unterschiedliche Komponenten stimmen. Eine davon ist eine funktionierende Beleuchtung, welche effizient und effektiv die Hafenanlagen und Gebäude ausleuchtet. Die bisher üblichen eingesetzten Leuchtmittel sind in die Jahre gekommen und könnten durch neuere ausgetauscht werden. Hierbei stellt sich für die Verantwortlichen die Frage, ob zukünftig verstärkt auf Leuchtdioden (LED) oder auf die in Europa noch wenig verbreitete LEP-Technologie (Licht abgebendes Plasma) gesetzt werden soll. Seit 2015 läuft das Projekt „LED und LEP in Häfen“ an welchem sich unter anderem Bremenports, die BLG und Niedersachsen Ports (N-Ports) beteiligen. Die Metropolregion Nordwest fördert die Unternehmung.

Die N-Ports informierten über das LED-Beleuchtungskonzept bei Dunkelheit.

Im Rahmen des Projekts wird in der N-Ports-Niederlassung in Brake momentan auf der Stückgutlagerfläche am Niedersachenkai eine Vergleichsstudie zwischen den herkömmlichen im Hafen eingesetzten Natriumdampf-Hochdrucklampen und den neueren LED- und LEP-Leuchten durchgeführt. Hierfür sind drei Hochmasten jeweils mit einer der angeführten Beleuchtungsmöglichkeiten ausgestattet worden. Erste Erfahrungen liegen nun vor und wurden am Mittwochabend vorgestellt. N-Ports-Geschäftsführer Holger Banik erläuterten den 17 Teilnehmer die Ergebnisse, die die Stückgutfläche in einem Nachtspaziergang in Augenschein nahmen. Dabei konnten die Auswirkungen der unterschiedlichen Leuchten unmittelbar erlebt werden.

Die „e2 Ingenieurgesellschaft mbH für Elektrotechnik und Energieeffizienz“ führt im Rahmen der Vergleichsstudie die lichttechnische Begleituntersuchung durch. Dipl.-Ing. Jörg Dittmer erklärte, dass bei der Untersuchung sowohl subjektive als auch objektive Mittel eingesetzt werden. Bei den subjektiven Mitteln handelt es sich um Mitgliederbefragungen, die aus ihrer Sicht beurteilen sollen, bei welcher Leuchtart sie am besten arbeiten können. Zu den objektiven zählen diverse Messungen und Berechnungen, die Aussagen über die Leuchtkraft, die Ausleuchtung von Flächen und mehr liefern.

Als Zwischenergebnis kann festgehalten werden, dass die Zeit der derzeit verwendeten Natriumdampf-Hochdrucklampen gezählt zu sein scheinen. Sie sind aus wirtschaftlicher Sicht zu kostenintensiv und erreichen nicht die Qualität der Ausleuchtung wie bei der LED oder LEP Technologie. So sind die Farbwahrnehmung und der Kontrast nach bisherigen Erkenntnissen bei den zuletzt genannten Leuchten besser. Bessere Farb- und Kontrastwahrnehmung sind Faktoren, die bei der Arbeitssicherheit eine Rolle spielen.

Während der Präsentation wurde auch auf umweltspezifische Fragen eingegangen. Die Umrüstung auf neue Leuchten trägt wegen deren geringeren Energieverbrauchs dazu bei, weniger Kohlendioxid zu produzieren. Ferner kann die als Lichtverschmutzung bezeichnete Aufhellung des Nachthimmels durch künstliche Lichtquellen beim sachgerechten Aufstellen von LED oder LEP-Leuchten minimiert werden. Nach dem Abwägen aller Vor- und Nachteile der einzelnen Arten von Leuchten scheint der Trend in Braker Hafen zu den LED-Leuchten zu gehen. Eine Umrüstung wird aufgrund der Investitionskosten jedoch Zeit in Anspruch nehmen und deshalb nur schrittweise erfolgen können.