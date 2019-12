Brake /Rodenkirchen /Nordenham Es geht um die Landschaft, um Industrie, um Gewerbeansiedlungen. All das verpackt in einer mehrseitigen, grundlegenden Abhandlung. Im Mittelpunkt stehen dabei Mensch und Natur. Sechs Jahre hat es gedauert, nun soll am kommenden Montag, 16. Dezember, das neue Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) des Landkreises Wesermarsch verabschiedet werden. Sowohl Landrat Tomas Brückmann als auch der 1. Kreisrat Hans Kemmeries sind guter Hoffnung, dass es im Kreistag ohne Probleme über die Bühne geht. Die öffentliche Sitzung beginnt um 16.30 Uhr.

Ein Knackpunkt im RROP-Entwurf ist das interkommunale Gewerbegebiet in Havendorf/Beckum der Stadt Nordenham und der Gemeinde Stadland im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 212 und der geplanten Küstenautobahn (A 20). Für industrielle Anlagen sollen dort 118 Hektar ausgewiesen werden. Günter Busch, CDU-Fraktionsvorsitzender im Stadlander Gemeinderat, ist überzeugt, dass die Ausweisung dieser Flächen nicht zulässig ist. Eine vom Landkreis beauftragte Untersuchung der Flächen habe deren Bedeutung als Rastgebiet für durchziehende Vogelarten herausgestellt.

In dem RROP-Entwurf sieht Günter Busch einen erheblichen Eingriff in Natur und Landschaft. Bisher freie Flächen beim Wesertunnel könnten verbaut werden, obwohl sie doch für den Naturschutz in Niedersachsen von Bedeutung seien, so sein Argument. Die Gemeinde Stadland möchte daher als Alternative in Schweierfeld ein bereits bestehendes Gewerbegebiet um 30 Hektar erweitern. Laut Günter Busch handelt es sich um eine Fläche, die vor einigen Jahren für den Bau einer Konverterstation südlich der Bundesstraße 437 reserviert worden war. Das Besondere daran: Dieses Gewerbegebiet würde direkt an der Trasse der Küstenautobahn liegen.

Für Günter Busch gibt es im RROP-Entwurf viele Ungereimtheiten. So liegt nach seinen Worten kein Ratsbeschluss der Gemeinde Ovelgönne vor, sich an dem interkommunalen Gewerbegebiet zu beteiligen. „Bürgermeister Hartz kann an Gesprächen teilnehmen, mehr nicht“, sagt der CDU-Politiker. Auch gibt er zu bedenken, dass von den insgesamt 138 Hektar – insgesamt fünf Teilflächen, wobei bereits ein Gewerbegebiet existiert – die Gewerbeflächen zerstückelt wären: nördlich und südlich getrennt durch die A 20, östlich und westlich durch die B 212. „Flächen östlich der B 212 von etwa 35 Hektar werden von Stadland nicht benötigt, um dort Brutvogel- und Rastgebiete für Vögel zu zerstören“, betont Günter Busch und plädiert stattdessen für Schweierfeld.

Das Gewerbegebiet (Am Wesertunnel) ist seit 15 Jahren auf einer Fläche von 16 Hektar erschlossen, wobei laut Günter Busch zirka zehn Hektar noch ungenutzt sind. „Wegen der Randlage in der nördlichen Wesermarsch“, meint er. Logistikunternehmen aus Nordenham seien deshalb auch nach Varel abgewandert.

Zudem steht die Gemeinde Stadland auch bei der Bevölkerung in Kleinensiel in der Pflicht, die sich in den zurückliegenden 40 Jahren fast verdoppelt hat. „Nordenham will seit über zehn Jahren rund 35 Hektar östlich der B 212 als Industrie-/Gewerbegebiet ausweisen“, sagt er. Das habe der Stadlander Gemeinderat am im März 2009 einstimmig abgelehnt, um die Wohn- und Lebensqualität in Kleinensiel zu erhalten.

Im Landschaftsrahmenplan Wesermarsch sind laut Günter Busch für Havendorf, Havendorfersand und Düddingen 293 Hektar wertvolles Gebiet verzeichnet. „In Schweierfeld ist das nicht der Fall“, macht er deutlich. In der Wesermarsch seien 460 Hektar erschlossene und ungenutzte Gewerbegebietsflächen vorhanden. In der Stadt Nordenham lägen 60 Hektar erschlossenes Gewerbegebiet brach. Wozu also die Ausweisung beim Wesertunnel, und warum die Absage an Schweierfeld, fragt er.

Für Thomas Brückmann und Hans Kemmeries ist das Thema nicht dramatisch. Wenn Bedarf besteht, könne man mit Zielabweichungsverfahren nachjustieren, sagen sie. Die raumplanerischen Möglichkeiten seien jedenfalls für die nächsten zehn Jahre geschaffen worden. Alles Weitere sei „zwischen den Kommunen zu regeln“. Sie träfen die politischen Entscheidungen vor Ort.