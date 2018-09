Brake /Sandfeld Die Überschrift „Gutachten vor Erweiterung der Deponie in Auftrag gegeben“ in der Nordwest-Zeitung stach bereits am 26. März 1985 ins Auge und verfehlt auch 33 Jahre später seine Wirkung nicht. Wer näheres über die Beschaffenheit des Deponie-Untergrundes wissen möchte, bräuchte also nur in dem Gutachten, das damals die Firma Rappert (Hamburg) erstellt hatte, nachzuschlagen. Er habe sich schon gewundert, warum noch niemand auf die Idee gekommen sei, da mal nachzugucken, betont Heiko Wöhler. Das aber war gar nicht möglich, wie er selbst erfahren musste. Es gibt dabei nämlich ein Problem: „Dieses Gutachten ist beim Landkreis nicht aufzufinden“, merkt er an.

• Deponie im Fokus

Die Deponie Käseburg ist in letzter Zeit vermehrt in den Fokus gerückt. Zum einen soll freigemessener Bauschutt des Kernkraftwerks Unterweser (KKU) in Käseburg deponiert werden. Zum anderen ist geplant, die Rönnel neben der Deponie zu erweitern, um dann ausreichend frisches Wasser in die nördliche Wesermarsch zu bekommen.

Der Landwirt und Anlieger der Mülldeponie Käseburg hat nun sein Archiv geöffnet und durchforstet jetzt ältere Ausgaben der Nordwest-Zeitungen nach Artikeln über die Deponie. Als profunder Kenner der Umgebung ist er mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut und hat schon vor mehr als 30 Jahren seine Bedenken gegen die Erweiterung der Mülldeponie geäußert. „Zu der Zeit war ich Vorsitzender des Ortslandvolks“, erinnert er sich. „Für Grund und Boden habe ich mich schon immer interessiert“, merkt der 74-Jährige jetzt auf seinem Hof in Sandfeld an, als er ältere Artikel vor sich auf dem Gartentisch ausbreitet.

Als Mitte der 1980er Jahre die Diskussion um die Erweiterung der vorhandenen Deponie Fahrt aufnahm, gehörte auch Heiko Wöhler zu den Kritikern des Projekts in Käseburg. Er schrieb dazu Leserbriefe, organisierte Zusammenkünfte und Informationsveranstaltungen auch mit Kreistagsabgeordneten und sammelte akribisch die Berichte, die zu all dem veröffentlicht wurden. Darunter befinden sich ebenfalls Artikel, die sich mit dem Gutachten befassen. Am 27. März 1985 hieß es in der NWZ: „Noch für drei Jahre Platz auf der Mülldeponie“ und am 30. Januar 1986 lautete die Schlagzeile: „Erweiterung der Mülldeponie nach Bodengutachten fraglich“. Drei Monate später wurde man am 18. April 1986 deutlicher: „Gutachter: Verwaltung soll günstigeren Standort für Mülldeponie ausloten“.

• Wenig Erfreuliches

Das in Auftrag gegebene Gutachten offenbarte wenig Erfreuliches. Wie den Artikeln von 1986 zu entnehmen ist, machte das Gutachten deutlich, dass aus der geplanten Erweiterung der Deponie in Käseburg nur unter immensen Kosten noch etwas werden könnte. Die Wasserundurchlässigkeit der Kleischicht sei zwar als äußerst gute Grundlage anzusehen, die zu erwartende Absackung der unteren Bodenschicht bei Belastung würde den Müll praktisch aber unter die Grenze des oberen Grundwasserspiegels drücken.

Um die Mülldeponie doch noch zu erweitern, so das damalige Gutachten, müsse in der Mitte des Erweiterungsgebietes ein Hügel von drei bis vier Metern Höhe aufgefahren werden, der zusätzlich zur Kleischicht eine neue Abdichtung erhalten müsste. Die Schlussfolgerung des Gutachters: Es werde mit Sicherheit bessere und billigere Standorte für eine Mülldeponie geben. Bedauerlich sei, dass der Landkreis die entsprechenden Grundstücke schon gekauft habe.

• Standort suchen

Die besseren Standorte auszuloten, war Aufgabe der Kreisverwaltung. 130 mögliche Standorte waren ihr bereits von der damaligen Bezirksregierung/Wasserwirtschaftsamt genannt worden. In einem Standortabwägungsverfahren sollte man die optimalen Möglichkeiten ermitteln. Zwei mögliche Standorte seien damals übrig geblieben: an der Bahnlinie südlich von Ovelgönne, dem heutigen Gewerbegebiet, und eine weitere Fläche in Elsfleth zwischen Fünfhausen und Neuenfelde, so Heiko Wöhler.

Die Kreisverwaltung habe dann zunächst auf den Mülldeponie-Standort in Ovelgönne beharrt, der aber dann verworfen wurde. Am 16. November 1989 war dann zu lesen, dass der Kreis im Jahr 1990 rund 5,9 Millionen Euro in die Mülldeponie stecke, die Inbetriebnahme sollte in dreieinhalb Jahren erfolgen.

„Erst die Dichtwand, dann die Erweiterung“ titelte die Nordwest-Zeitung am 11. Dezember 1993. Der Abfallwirtschaftsausschuss beriet das Investitionsprogramm. Die Altfläche der Deponie musste laut Genehmigungsbescheid mit einer Wand abgedichtet werden. Mit dem Bau der Dichtwand musste der Landkreis 1994 beginnen, weil er sonst keine Genehmigung für den zweiten Bauabschnitt bekommen hätte. Die Kosten für die Wand waren mit 1,5 Millionen Mark in 1994 angegeben. Insgesamt wurden für die Norderweiterung der Deponie Käseburg Kosten in Höhe von rund 20 Millionen Mark veranschlagt. Zahlreiche Maßnahmen waren erforderlich bis zur Nutzung. Die 1996 in Betrieb gegangene Kläranlage dient seither der Reinigung des unter dem abgelagerten Abfall aufgefangenen Wassers.

• Kritik verhallt

Die Ergebnisse des Bodengutachtens hätten den Kritikern recht gegeben, urteilt Heiko Wöhler auch aus heutiger Sicht. Unter einer festen Kleischicht von teilweise nur einem Meter Stärke lägen moorige Weichschichten von sieben bis neun Metern Tiefe. Wenn auf einem solchen Gelände die Sickerwässer oder andere gefährliche Stoffe der Mülldeponie nicht in das Grundwasser gelangen sollten, sei das nur mit einem sehr großen technischen und finanziellen Aufwand zu realisieren.

In einem Leserbrief hatte Heiko Wöhler als Reaktion auf die Artikel darauf hingewiesen, dass die alte Deponie auf abgeziegeltem Gelände angelegt wurde. Das sei nicht mehr zulässig, weil kein fester Untergrund als Basisabdichtung zum Grundwasser vorhanden wäre. Zudem seien hier starke Grundwasserströmungen zu vermuten, die unterirdisch dieses Gebiet durchzögen. Das für die Erweiterung vorgesehene Gelände sei für die Deponie-Anlage untauglich. Eine Herrichtung für diesen Zweck sei sehr aufwendig und absolut unwirtschaftlich.

Damals wurde Heiko Wöhler die Einsichtnahme in das vorliegende Gutachten verwehrt. Jedem hätte auffallen müssen, dass der Boden dort nicht überall gleich ist, sondern wie es auch die Bodenkarten deutlich zeigten, an der Deponie das Moorrandgebiet beginnt und die Moormächtigkeit in westliche Richtung stark zunimmt, betont er.

Während das Rappert-Gutachten verschollen zu sein scheint, liegt Heiko Wöhler jedoch ein begleitendes Gutachten für die Absicherung der Deponie vor. Im Zusammenhang mit der Einrichtung des neuen Bauabschnitts wurde auf der Basis von Setzungsmessungen eine Prognose über die zu erwartenden Setzungen des Untergrundes im Bereich des Deponiekörpers aufgestellt.

Die prognostizierten Setzungen weisen laut Aussagen im Setzungsschwerpunkt eine Größe von bis zu 3,8 Meter auf. Auf der gesamten Trasse gebe es fast durchgehend eine Torfschicht, die vom unteren Klei unterlagert werde. Der untere Klei stelle eine gering durchlässige Schicht dar. Die Oberkante der unteren Kleischicht liege im Mittel auf etwa minus 3,4 Meter unter Normalnull, die Mächtigkeit der darüberliegenden Torfschicht etwa zwischen 0,9 und 1,4 Meter. Grundwasser stehe dicht unter der Geländeoberfläche an. „Wie tief steht die Deponie im Grundwasser“, fragt sich nun Heiko Wöhler, der sich vom Landkreis Antworten erhofft.