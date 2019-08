Brake Eigentlich sollte die Weserstraße längst fertig sein. Ursprünglich sollte Ende 2017 mit den Arbeiten begonnen werden. Bei einer ungefähren Dauer von einem Jahr, hätte der Verkehr Ende 2018 wieder ungehindert über eine der Hauptverkehrsadern laufen können. Doch es kam bekanntlich anders: Aldi und Bünting hatten etwas gegen die Lidl-Ansiedlung an der Ecke Weserstraße/Am Stadion und auch der politisch favorisierte Kreisverkehr in diesem Bereich sorgte für Zeitverzug. In der Folge blieb auch die Sanierung der Weserstraße auf der Strecke.

Und nach wie vor heißt es Warten auf den Förderbescheid für das 2,6 Millionen-Euro-Projekt. Die Stadt hat Fördermittel nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) beantragt. Und diese seien vom Land auch bereits in Aussicht gestellt worden, nur fehle noch der offizielle Bescheid. Bereits im Frühjahr hatte die Stadt mit einem positiven Bescheid gerechnet – und mit einem Baubeginn im Mai/Juni 2019.

Nun wird das wohl eher „Ende dieses Jahres“, schätzt Rainer Hinrichs, Fachbereichsleiter Bau im Rathaus, auf Nachfrage der NWZ. „So lange wir den Förderbescheid nicht haben, dürfen wir die Arbeiten nicht ausschreiben.“ Unter Berücksichtigung der Fristen sowie noch ausstehenden Informationen von Politik und Anliegern sei vorher nicht mit einem Baubeginn zu rechnen.

Die Sanierung der rund 1,4 Kilometer langen Strecke soll in vier Bauabschnitten erfolgen – beginnend im Westen. Ausgebaut wird die Weserstraße im Hocheinbau. Dabei bleibt der Unterbau erhalten, die Fahrbahn wird abgefräst und neuer Asphalt und Markierungen werden aufgebracht. Wo die Straße verbreitert wird, muss auch der Unterbau gefertigt werden.