Brake Einem Geisterschiff aus diversen Filmen gleich, schob sich die neue Megayacht der Lürssen Werft am Dienstagmorgen an der Braker Kaje vorbei. Mit nur mäßigem Schub voraus, glitt der elegante Schiffskörper auch an der Weserinsel Harriersand entlang. Beim Fähranleger in Golzwarden zeigte sich das graue Geisterschiff dann in seiner ganzen Pracht.

Branchenexperten gehen davon aus, dass die „Shu“, die mehr als 140 Meter lang ist und zu den 20 größten Yachten der Welt zählt, im ersten Halbjahr 2018 ausgeliefert wird. Wer der Auftraggeber ist, ist allerdings bislang ebenso unklar wie das Auftragsvolumen und konkrete Details zu dem Schiff. Es besitzt unter anderem fünf Decks und verfügt über einen Hubschrauberlandeplatz.

Am Heck zeigte die „Shu“ die deutsche Flagge. Der Name war nicht zu erkennen.