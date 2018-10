Brake Die Wände des Seamen’s Club im Braker Hafen sind geschmückt mit zahlreichen Seemannserinnerungen: orange Rettungsringe, ein kleines Schiff aus Holz mit gesetzten Segeln, die nur auf den Fahrtwind zu warten scheinen oder alte Schwarz-Weiß-Fotografien von Seefahrern, die ernst in die Kamera blicken. Mehrere ebenfalls orange Sofas laden zum Verweilen ein, ebenso wie die kleine Theke am Ende des Raumes. Das wichtigste Mobiliar steht jedoch in der Raummitte. Ein großer, mit grünem Filz ausgelegter Billardtisch.

„Der Billardtisch zeigt den Seeleuten, dass sie auf dem Festland sind. Billard können sie wegen des Wellengangs nämlich nicht an Board spielen“, weiß Marco Folchnandt. Seit dem 1. April ist er in Brake der neue evangelische Seemannsdiakon der Deutschen Seemannsmission Unterweser e.V. Offiziell ins Amt eingeführt wird er am 26. Oktober. Der Festgottesdienst hierfür beginnt um 18.30 Uhr in der St. Bartholomäuskirche.

Wissenswertes über den Seamen’s Club in Brake Öffnungszeiten: Der Seamen’s Club öffnet seine Türen an sechs Tagen der Woche, von Montag bis Samstag in der Zeit von 17 Uhr bis 22 Uhr. Kontakt: Seeleute finden den Club unter der Adresse Zum Pier 1 im Braker Hafengebiet. Für Privatpersonen ist das Gelände nicht frei zugänglich. Unter der Telefonnummer 04401 855425 kann ebenfalls Kontakt aufgenommen werden. Hintergrund: Bereits 2006 eröffnete der ehrenamtlich getragene Club in Brake. Er wird in Kooperation mit der katholischen Kirchengemeinde Stella Maris geführt. Vorher befand sich an gleicher Stelle ein Seemannsheim. Besucherzahlen: Im Jahr 2017 besuchten 2534 Seeleute den Seamen’s Club.

Marco Folchnandt betreibt den Seamen’s Club an drei von sechs Abenden in der Woche. Neben der Öffentlichkeitsarbeit gehört es im besonderen zu seinen Aufgaben, sich für die Würde der Seeleute einzusetzen und ihnen einen sicheren Hafen zu bieten. „Sie sind lange von Zuhause weg, sehen auf See immer nur dieselben Leute und müssen künstliches Licht und Stürme ertragen. Dazu kommen dann die Angst vor Piraten oder das Retten von Flüchtlingen. Das nimmt die Seeleute sehr mit“, erklärt der Diakon.

Deshalb will er für sie da sein. Oft helfe es ihnen nach Wochen auf See schon, wenn sie im Club einfach andere Gesichter sehen oder mit ihren Familien Zuhause telefonieren können. Durch das freie W-Lan sind sogar Videoanrufe möglich. Auch ein Besuch bei McDonalds oder Famila lockere die Stimmung. „Da können sie einkaufen oder sich die neuen Smartphones ansehen. Sowas ist auf See nicht möglich.“ Manchmal geht es für Marco Folch­nandt auch auf die Schiffe. Allerdings fährt er nicht selber mit, im Hafen erkundigt er sich bei den Seeleuten persönlich, ob es ihnen gut geht oder sie irgendetwas brauchen.

Die Arbeit als Seemannsdiakon ist für Marco Folch­nandt keineswegs neu. Bereits in Hamburg war er als ebensolcher in Duckdalben tätig. „Da war aber mehr los als hier“, erinnert er sich. In Brake hat er eine Halbtagsstelle. In der anderen Hälfte seiner Zeit ist er als Kreisjugenddiakon im Ammerland aktiv – eine Arbeit, die er ursprünglich gar nicht angestrebt hatte. Zwar war der gebürtige Bremer seit seiner Konfirmation in der Jugendarbeit aktiv, erlernte nach seinem Schulabschluss aber erst einmal den Beruf des Elektrikers. „Ich wollte eigentlich was mit Menschen machen“, erinnert sich der dreifache Familienvater. Deshalb lernte er um, absolvierte ein Studium in Hannover. Im Anschluss war er für elf Jahre als Jugenddiakon in Delmenhorst aktiv. Das er jetzt in Brake arbeitet, geschah auf eigenen Wunsch. Von seiner Arbeit als Kreisjugenddiakon sei er für die Halbtagsstelle extra freigestellt worden.

Marco Folchnandt ist es wichtig zu betonen, dass in dem Braker Seamen’s Club alle gleich sind. „Auf den Schiffen leben die Seeleute in einer streng strukturierten Gesellschaft. Von manchen werden sie sogar als „available bodys“ (verfügbare Körper) bezeichnet, die einfach nur arbeiten sollen. Bei uns im Club können sie wieder Mensch sein.“ Da müsse ein Kapitän dann auch mal warten, wenn ein „einfacher Seemann“ bedient werden würde.

Viele der Seeleute stammen von den Philippinen oder aus Russland. Doch auch Inder oder Chinesen sind häufig im Club anzutreffen. „Da wäre es schon gut, wenn man ein bisschen Englisch spricht. Aber es funktioniert auch mit dem Herzen“, so Folchnandt, der noch auf der Suche nach weiteren ehrenamtlichen Helfern – momentan sind es 13 – und FSJlern ist. Wer gerne mit Menschen zu tun hat und offen auf diese zugehen kann, dürfe sich gerne melden. „Mit mehr Helfern können wir auch mehr für die Seeleute tun.“