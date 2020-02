Brake Jutta Kroog ist angekommen in der Wesermarsch. Die 45-Jährige ist Ansprechpartnerin in Sachen „Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung“ (EUTB) in der Trägerschaft des Sozialverbands Deutschland (SoVD) im Landkreis. Seit mittlerweile einem Jahr ist sie tätig und hat in dieser Zeit rund 100 Beratungsgespräche geführt. Weil die EUTB in der Wesermarsch immer bekannter wird, steigen die Anfragen nach Unterstützung. „Im Januar waren es 19 Gespräche“, sagt Jutta Kroog.

Die „Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung“ unterstützt und berät alle Menschen mit Behinderungen, von Behinderung bedrohte Menschen sowie deren Angehörige kostenlos in allen Fragen zur Rehabilitation und Teilhabe. Jutta Kroog versteht sich dabei als Vermittlerin für alle Ratsuchenden, sie weist ihnen den Weg. 25 Stunden in der Woche stehen ihr dafür zur Verfügung.

War sie zuvor unterwegs, die EUTB „in den Weiten der Wesermarsch bekannt zu machen“, wie sie sagt, stehen jetzt mehr und mehr die Beratungen im Fokus. Neben dem Beratungsangebot im Haus der Caritas an der Ulmenstraße 1 in Brake berät Jutta Kroog auch in Jade, Nordenham sowie Lemwerder und macht Hausbesuche. „Für 2020 habe ich den Wunsch, dass ich noch mehr Menschen erreichen kann“, merkt sie an.

Die EUTB ermutigt Menschen mit Behinderungen, Ziele und Pläne für ihr Leben zu entwickeln. Dabei hilft ihnen Jutta Kroog. Die Handlungsfähigkeit der Betroffenen soll gestärkt werden. „Die meisten Menschen rufen an“, sagt Jutta Kroog. Ein erstes Gespräch mit einem Betroffenen könne schon zwei Stunden dauern, betont sie. Eine Ausnahme war jedoch ein Gespräch über dreieinhalb Stunden. Die Reaktionen seien aber oft gleich: „Endlich hat jemand Zeit, zuzuhören“, höre sie immer wieder.

Die Gesprächspartner brauche nach Jutta Kroogs Worten in den meisten Dingen Hilfe wegen der Arbeitsassistenz. Als beeinträchtigter Mensch könne man selber Arbeitgeber werden. Denn seit 2008 gibt es laut Jutta Kroog noch eine andere Art, Hilfe zu bekommen: das persönliche Budget. Die Menschen bekämen keine Dienstleistung und keine Sachen mehr. „Sie bekommen dafür Geld“, so Jutta Kroog. Sie könnten dann selbst eine Hilfe auswählen und bezahlen, beispielsweise eine Alltags-Begleitung oder eine Hilfe im Büro. Ein Antrag beim Leistungsträger ist die Voraussetzung dafür.

Die EUTB ist an das Angehörigen-Entlastungsgesetz angedockt. Der Antrag zur weiteren finanziellen Förderung für 2021/2022 sei bereits im November gestellt worden. „Wir sind positiver Dinge, dass das Angebot erhalten bleibt“, sagt Jutta Kroog.• Zu erreichen ist Jutta Kroog in den Räumen an der Ulmenstraße 1 in Brake montags von 9.30 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 14.30 bis 17.30 Uhr. Des Weiteren gibt es Sprechstunden jeden ersten Montag im Monat in Jade (Tiergartenstraße 52), jeden dritten Montag im Monat in Lemwerder (Stedinger Straße 55) sowie jeden zweiten Mittwoch im Monat in Nordenham (Viktoriastraße 16). Termine nach Vereinbarung unter Telefon 04401/976616. Jutta Kroog ist zu erreichen unter eutb@sovd-wesermarsch.de.