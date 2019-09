Brake Über eine Holztreppe gelangt man in den ersten Stock des Gebäudes an der Grünen Straße in Brake und es öffnet sich eine Welt voller gebrauchter Möbel, die auf einen neuen Besitzer warten. Auf rund 750 Quadratmetern, verteilt auf zwei Stockwerke, finden sich hunderte von Einrichtungsgegenständen. Doch nur bis zum Ende dieses Jahres, denn das Gebrauchtmöbelhaus des Integrationsvereins Refugium muss schließen.

Bedauern bei Refugium

„Es ist sehr schade, dass es zu Ende geht“, bedauert die Vereinsvorsitzende Doris Ammermann und ergänzt: „Wir haben gerade ein sehr gutes Team hier.“ Zu Ende geht es, da sich der Verein nicht mehr in der Lage sieht, die durch das Möbelhaus entstehenden Kosten zu decken. So sind die vier Stellen, die an das Haus geknüpft sind, Posten, die durch Mittel des Jobcenters finanziert werden. Nur solange die Bezuschussung läuft, gibt es diese Stellen. „Wir sind auf die Förderung angewiesen, denn wir arbeiten nicht gewinnorientiert“, erläutert Ammermann. Die Verträge der vier Mitarbeiter laufen bis zum Ende des Jahres aus, daher auch der Zeitpunkt der Schließung. So suche man nun ein Ende, bevor unnötige Not entstehe.

Sonderverkauf für Gebrauchtmöbel Auf die Besucher wartet am Freitag, 6. September, von 9 bis 16 Uhr ein Sonderverkauf im Gebrauchtmöbelhaus an der Grünen Straße 5 in Brake. Noch bis zum Ende des Jahres ist das Gebrauchtmöbelhaus geöffnet. Was im Anschluss mit den Räumen passiert ist bislang nicht geklärt. Die regulären Öffnungszeiten sind von montags bis mittwochs, von 9 bis 16 Uhr. Weitere Sonderverkaufstermine sollen folgen, um das Lager zu räumen.

Diskussion seit 2012

„Wir denken seit 2012 über eine Schließung nach“, so Ammermann. Die Rahmenbedingungen hätten sich dahingehend verändert, dass es ein größeres Angebot an kostengünstigen Möbeln gebe. Zudem spüre man den Fachkräftemangel – neue Mitarbeiter, die vom Jobcenter vermittelt werden und die nötigen Kenntnisse mitbringen, seien eine Seltenheit geworden, erklärt Ammermann.

Das Möbelhaus sei stets ein Sprungbrett in den ersten Arbeitsmarkt gewesen, weiß die Vorsitzende. „In den Anfangszeiten bis in die 1990er Jahre war es für viele Geflüchtete die einzige Möglichkeit Arbeit zu finden und einen Arbeitsalltag zu erleben.“

Seit jeher sammelt Refugium Möbelstücke in Form von Spenden, arbeitet sie wenn nötig auf und verkauft sie für einen geringen Preis an Bedürftige weiter. Sivalingam Sireetharan von Refugium schätzt, dass eine vierstellige Zahl von Mitarbeitern seit Gründung 1985 im Möbelhaus tätig waren. Angefangen habe man seinerzeit damit, Bekannte und Nachbarn nach Möbeln zu fragen, wenn ein Migrant Bedarf hatte. 1987 habe man das erste kleine Lager gehabt, seit 1991 ist das Gebrauchtmöbelhaus in der Grünen Straße beheimatet.

Neues Konzept

Nichtsdestotrotz soll die Vermittlung von gebrauchten Einrichtungsgegenständen in anderer Form weitergeführt werden. So arbeite man laut Ammermann an einem Konzept, das eine Gebrauchtmöbelagentur vorsehe. Diese soll Menschen bei der Suche nach gebrauchten Möbeln unterstützen. Doch was passiert mit den Räumlichkeiten? Die Umstände sind nicht ideal im Lager – über die eingangs erwähnte Treppe müssen alle Möbel nach oben gebracht und bei Bedarf auch wieder nach unten getragen werden. Der Lastenfahrstuhl ist seit geraumer Zeit defekt, einen Wasseranschluss gibt es nicht, der Boden schwingt an vielen Stellen bei jedem Schritt mit.

Schwierige Nachnutzung

„Dass macht die Nachnutzung nicht ganz einfach“, gibt Ammermann zu. Refugium wolle die Räumlichkeiten allerdings gerne weiter nutzen und man sei momentan in der Findungsphase für passende Ideen. „Ein paar verrückte Einfälle haben wir auch schon, aber es ist noch nichts spruchreif“, verrät Ammermann. Eine Zukunft haben die Räume für Refugium jedoch nur, wenn sich eine Idee findet, die eine Bezuschussung generiert, von der die Mietkosten finanziert werden können. „Wir haben hierfür keine Mittel“, so Ammermann. Aktuell finanziert der Verkauf der gespendeten Möbelstücke die Miete.

Gebäudebesitzer ist die Braker Wohnbau GmbH, mit der man in offenen Gespräche zur Nachnutzung sei. Fest stehe bisher nur, dass eine weitere Nutzung den Statuten des Vereins entsprechen und somit integrativ sein muss.

Doch bevor es soweit ist, gilt es möglichst viele der Betten, Schränke, Stühle, Tische, Lampen und ganzer Küchen zu verkaufen.