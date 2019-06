Stadtfest hat Folgen für Verkehr

Brake Während des Braker Stadtfestes, das an diesem Freitag um 16 Uhr an der Kaje offiziell eröffnet wird, gilt in der Innenstadt wieder eine geänderte Verkehrsregelung. Die Einbahnstraßenregelungen in der Kirchenstraße, Mitteldeichstraße und Hafenstraße werden aufgehoben. Damit der Verkehr in beide Richtungen fließen kann, müssen die uneingeschränkten Halteverbote unbedingt eingehalten werden. Die Zufahrt zu „Wiechmanns Weserhotel“ bleibt gewährleistet. Die Zufahrt zur Mitteldeichstraße über die Georgstraße/Kaje ist gesperrt. Die Kaje und Heukaje (einschließlich der Kajenslipanlage) ist ab 15. Juni gesperrt. Der Parkplatz der „Weserlust“ bleibt jedoch direkt erreichbar. Der Parkplatz am Binnenhafen ist einschließlich der Wohnmobilparkplätze bereits seit Dienstag gesperrt. Dort haben die Schausteller ihr Lager aufgeschlagen.

Der Wochenmarkt findet an diesem Samstag, 15. Juni, auf den City-Parkplatz verlegt. Dafür wird dieser teilweise gesperrt.