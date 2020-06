Städtebau: Neues Gewerbegebiet geplant

Brake Weil in der Stadt Brake kaum noch Gewerbe- und Siedlungsbereiche zur Verfügung stehen, ist jetzt eine Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich südlich der neuen Bundesstraße 211 und westlich der B 212 sowie nordöstlich des ehemaligen Bahndammes beschlossen worden. Auf die Frage von Hans-Dieter Beck (CDU), ob es in Brake überhaupt einen so großen Bedarf gebe, erwiderte Bauamtsleiter Rainer Hinrichs: „Es fehlen Flächen.“ Der Bedarf sei vorhanden, es gebe Nachfragen. „Es ist eine Vorratsplanung.“

Durch die Planung wird eine umfangreiche Flächeninanspruchnahme von rund 45 Hektar von bisher unversiegelten Flächen ermöglicht. Im Zuge der Untersuchung, Vorplanung und Abstimmung mit der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr für eine bedarfsgerechten Bauleitplanung war deutlich geworden, dass nur eine gewerbliche Nutzung nördlich der B 211 alt (Oldenburger Heerstraße) in Betracht kommt. Der südliche Bereich sollte durch die vorhandene Wohnbebauung abgerundet werden.

Einem Antrag der CDU/Ising-Gruppe, dass der Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung auch die Fläche für eine Wohnbebauung beinhaltet, die sich – mit Ausnahme des Kleingartengeländes – im Süden bis zum Rehau-Werk anschließt, wurde zugestimmt. Dadurch soll eine sich gegenseitig behindernde Nutzung der Flächen ausgeschlossen werden.

