Brake Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt entspricht der Saison: Denn im Januar steigen regelmäßig die Zahlen wegen der Winterpause in manchen Branchen an. Das macht sich auch auf dem Arbeitsmarkt in der Wesermarsch bemerkbar.

Stand wie 2019

Die Arbeitslosigkeit im Geschäftsstellenbezirk Brake der Agentur für Arbeit Oldenburg-Wilhelmshaven ist von Dezember 2019 auf Januar 2020 um 110 auf jetzt 1545 arbeitsuchende Männer und Frauen gestiegen. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im Januar 5,8 Prozent (im Dezember 2019 lag sie noch bei 5,3 Prozent). Sie war damit genauso hoch wie im Januar 2019. Das geht aus der Statistik hervor, die die Bundesagentur am Donnerstag veröffentlichte.

Arbeitslosigkeit ist kein fester Block, vielmehr gibt es auf dem Arbeitsmarkt viel Bewegung. Im Januar meldeten sich 382 Männer und Frauen neu oder erneut arbeitslos. Gleichzeitig beendeten 274 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Januar gegenüber dem Vormonat nahezu konstant. Das Angebot ist um sieben Stellen auf 562 gesunken. Gering fällt auch der Vergleich zum Vorjahresmonat aus: Es gab 14 Arbeitsstellen mehr. Arbeitgeber meldeten im Januar 94 neue Arbeitsstellen, 19 weniger als vor einem Jahr.

1356 neue Arbeitsstellen

Im gesamten Bezirk der Agentur für Arbeit Oldenburg-Wilhelmshaven waren im Januar 7041 Arbeitsstellen gemeldet. Im Vergleich zum Dezember 2019 ist das ein Rückgang von 70 Stellen oder einem Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 352 Stellen weniger. Arbeitgeber meldeten im Januar 1356 neue Arbeitsstellen, das waren 340 oder 20 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Zudem wurden im Januar 1414 Arbeitsstellen abgemeldet, 210 oder 13 Prozent weniger als im Vorjahr.

Weniger Saisonkräfte

Die Zahl an Arbeitssuchenden steigt im Januar regelmäßig an. Zum einen fallen Arbeitsplätze wegen des Winterwetters auf dem Bau weg. Zum anderen werden im Vergleich zum Dezember weniger Saisonkräfte, etwa in der Gastronomie, beschäftigt.