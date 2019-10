Brake Endlich geht es voran. Straßenschäden werden behoben: An diesem Mittwoch, 2. Oktober, wird im Einmündungsbereich Weserstraße und Bundesstraße 212 die Zufahrt von der Weserstraße zur B 212 in der Zeit zwischen 7 und 24 Uhr für den Verkehr gesperrt. Das teilt die niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Oldenburg, mit.

Als Grund für die Sperrung werden Bauarbeiten an der Fahrbahndecke genannt. Die Straßenbaubehörde em-pfiehlt daher den Verkehrsteilnehmern, am Mittwoch über Golzwarden zur Bundesstraße 212 zu fahren. Während der Sanierungsarbeiten sei auf der B 212 auch mit Behinderungen zu rechnen. Die Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis und Rücksichtnahme gebeten.

Viele Autofahrer hatten sich bereits über das „Loch“ geärgert. Darunter war auch NWZ-Leser Mark Castens. Er wies darauf hin, dass der Schaden an der B 212/Einmündung zur Weserstraße immer größer und tiefer wurde. „Tagtäglich schleicht sich der Verkehr daran vorbei, ohne dass dort Sicherungsmaßnahmen, geschweige denn Arbeiten zur Schadensbildbeseitigung stattfinden“, merkte er an. Dieses „Loch“ habe schon erhebliche Ausmaße – und das schon seit Monaten, so Mark Castens.