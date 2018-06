Brake Der Rover „Curiosity“ rollt seit August 2012 auf dem Mars. Mit seinen technischen Geräten erkundet der Roboter den Roten Planeten. Er schickt Daten und Fotos zur Erde. Die Bilder von Geröllfeldern, die „Curiosity“ zur Erde funkt, lassen an die Lange Straße in Brake denken.

Brake liegt nicht auf dem Mars. Doch auch Steine, kleinere und größere Brocken, gibt es hier zuhauf. Und das Geröllfeld auf der Lange Straße ab Einmündung Georgstraße bis hin zur Harrier Straße sorgt nicht nur bei Anwohnern für Verdruss. „Ich fahre dort hin und wieder mit dem Fahrrad entlang“, sagt Dietmar Schau, Jahrgang 1953. Der Zustand sei schon länger für Schulkinder, Fußgänger, Anlieger und eben auch für Radfahrer eine Gefahr für Leib und Leben, berichtet der Braker, der an der Neustadtstraße wohnt. Durch die aufgewirbelten Steine könnte leicht etwas passieren.

Der Bauzustand der Straße wurmt ihn tüchtig. Das Mindeste sind Lackschäden an den abgestellten Autos, die durch aufgewirbelte Steine verursacht werden könnten. Was aber, wenn Kinder von Steinen verletzt werden? Wenn Abschnitte von Bauvorhaben beendet seien, müsse alles nach dem Verursacherprinzip wiederhergestellt werden, merkt Dietmar Schau an. „Muss erst etwas Schlimmeres passieren“, fragt er. Sollte sich bald nichts tun, müsste man die Landesbauaufsichtsbehörde in Hannover informieren, da die Stadt Brake auf Hinweise aus der Bevölkerung nicht reagieren würde.

Seit mehr als einem Jahr dauert der Zustand an. Darauf hat sich Babette Göben bereits eingestellt. „Ich weiß, dass Steine auf der Straße liegen“, sagte sie. Und doch ist sie mit ihrem Fahrrad verunglückt. „Ich bin vorsichtig von der Harrier Straße auf die Lange Straße abgebogen, dabei ist mir das Hinterrad weggerutscht“, erinnert sie sich. Die 54-Jährige stürzte auf die Straße und zog sich Schürfwunden vom Fuß bis zur Schulter zu. Passanten halfen ihr auf, doch Rad zu fahren war nicht mehr möglich.

Zuhause wurden die Wunden desinfiziert, die rechte Hand schmerzte nach ihren Worten sogar etwas doller. Als die Schmerzen am nächsten Tag nicht nachließen, sondern stärker wurden, ging sie ins Krankenhaus. Dort wurden kleinere Steine aus den Wunden entfernt. „Ich hatte einige Tage damit zu tun.“

Wie man täglich sehen kann, ist die Baumaßnahme noch nicht abgeschlossen. Verschiedene Alternativen werden derzeit geprüft, dabei geht es auch um kostengünstige Ausführungen. Eine Straßensanierung soll es nicht geben, denn diese müssten die Anlieger finanziell mittragen. Die Kosten für eine Reparatur trägt die Stadt Brake. Die Anlieger würden auf diese Weise nicht finanziell belastet.

Hinzu kommt, dass beim Aufnehmen des Steinpflasters viele Steine kaputt gegangen sind. Es fehlt also auch noch an dem erforderlichen Material. Die Lange Straße soll aber wieder vernünftig hergerichtet werden. Währendessen rollt „Curiosity“ weiter über den Roten Planeten. Auch die Roboter-Mission ist noch lange nicht beendet.