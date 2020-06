Straßensanierung In Brake: Jetzt wird’s eng: Kein Durchkommen auf Weserstraße

Brake Die Weserstraße wird von Donnerstag, 4. Juni, 18 Uhr, bis voraussichtlich Montag, 8. Juni, 6 Uhr, zwischen der Golzwarder Straße und der Otto-Hahn-Straße voll gesperrt. Das heißt, dass auch keine Zufahrt von der Golz-warder Straße in die kleine Weserstraße möglich sein wird. Der Grund für die Vollsperrung sind Asphaltierungsarbeiten.

Wie die Stadtverwaltung Brake weiter mitteilt, besteht nach Einrichtung der Vollsperrung an der Golzwarder Straße am Donnerstag noch bis 19 Uhr die Möglichkeit, in den Geschäften einzukaufen – mit dem Auto. Nach 19 Uhr ist dann allerdings keine Ausfahrt mehr in Richtung Westen möglich. Fußgänger und Radfahrer können den gesperrten Bereich passieren.

Die Anwohner und Mitarbeiter der anliegenden Betriebe können im genannten Zeitraum diesen Bereich mit Pkw über die Lkw-Umleitungsstrecke von der Otto-Hahn-Straße über das L.I.T.-Gelände bis zur Heinrich-Addicks-Straße erreichen. Weiterer Anliegerverkehr mit Pkw, zu dem auch der Kundenverkehr zu den Geschäften zählt, ist nicht möglich, weil die Umleitung über Privatgelände führt. Die Polizei wird in dem Bereich verstärkt kontrollieren.

Nach der Vollsperrung sind bis voraussichtlich 15. Juni Restarbeiten geplant; dabei kann die kleine Weserstraße wieder genutzt werden. Sollten die Arbeiten weiter ungehindert ausgeführt werden können, dann kann der Bereich zwischen Golzwarder Straße und Otto-Hahn-Straße Mitte des Monats wieder uneingeschränkt genutzt werden.

Allerdings folgt dann der zweite Bauabschnitt der Sanierung der Weserstraße – dann wird der Abschnitt zwischen der Otto-Hahn-Straße bis zur Kreuzung Am Stadion für geplant neun Wochen voll gesperrt. Ausgeschilderte Umleitungsstrecken werden eingerichtet. Auch das Famila-Marktgelände wird während dieser Zeit von der Otto-Hahn-Straße aus erreichbar sein.

Die umfangreichen Sanierungsarbeiten beinhalten die vollständige Erneuerung des Straßenbelags (mit Entsorgung des alten Materials) und das Setzen neuer Bordsteine. Zudem wird die Brücke über das Sieltief saniert und die Ampelanlage erneuert. Zu guter Letzt wird die Fahrbahnmarkierung aufgebracht.

Nach den aktuellen Berechnungen kostet die Sanierungsmaßnahme der innerstädtischen Straße insgesamt rund drei Millionen Euro.