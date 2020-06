Straßenverkehr: Brückenbau übers Braker Sieltief

Brake Viel länger als ein Jahr hat es gedauert, doch nun soll es endlich losgehen: Wie die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Freitag mitteilte, beginnen am kommenden Montag, 22. Juni, die Arbeiten für den Ersatzneubau der Geh- und Radwegbrücke über das Braker Sieltief an der Bundesstraße 212.

Der Straßenverkehr werde durch die Arbeiten nicht weiter eingeschränkt, heißt es in der Pressemitteilung. Ebenfalls bleibe die eingerichtete provisorische Verkehrsführung für Fußgänger und Radfahrer bestehen. Die Landesbehörde bittet alle Verkehrsteilnehmer um erhöhte Aufmerksamkeit.

Die alte Brücke parallel zur B 212 ist marode und war seit Anfang Februar 2019 gesperrt.

