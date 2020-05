Straßenverkehr: Neue Brücke übers Käseburger Sieltief

Brake Was lange währt – dauert in der Umsetzung manchmal auch etwas länger: Jetzt aber kommt die gute Nachricht, dass die Brücke über das Käseburger Sieltief nicht etwa nur saniert wird, sondern durch einen kompletten Neubau ersetzt werden soll. „Es wird angestrebt, das vorhandene Bauwerk im Zuge der Kreisstraße 213 (Stedinger Landstraße) innerhalb der nächsten fünf Jahre durch einen Neubau zu ersetzen“, teilte die Niedersächsische Straßenbaubehörde mit. Die Baukosten werden auf 2,2 Millionen Euro geschätzt.

Bei der Sitzung des Ausschusses für Bau, Planung, Umwelt und Verkehr in der Braker Begegnungsstätte am Donnerstagabend wurde diese Mitteilung positiv aufgenommen. Unter den Zuhörern war auch Horst Kuphal, der sich seit vielen Jahren dafür einsetzt, diesen Gefahrenschwerpunkt zu entschärfen.

Im Jahr 2015 hatte sich der Anwohner bereits an die Stadt Brake und den Landkreis Wesermarsch gewandt. Horst Kuphal forderte den Bau einer separaten Brücke für Radfahrer und Fußgänger – und damit den Lückenschluss zwischen zwei Radwegstücken des Weserradwegs, der Mitten durch Brake führt, auf der östlichen Seite der Stedinger Landstraße. „Der Platz wäre da“, hatte er immer wieder betont. Lange Zeit tat sich nichts. Umso erfreuter ist der Braker jetzt, dass sich etwas tut.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Die Landesstraßenbaubehörde hatte nach Rücksprache mit dem zuständigen Straßenbaulastträger, dem Landkreis Wesermarsch, das Bauwerk untersucht. die Brücke wurde 1928 gebaut. Sie besteht aus fünf genieteten Stahlträgern mit Queraussteifungen und ist 35,20 Meter lang. Mit einer Fahrbahnbreite von 5,20 Metern und den beidseitigen Kappen in einer Breite von je einem halben Meter ergibt sich eine Gesamtbreite von 6,20 Meter. „Der Überbauquerschnitt der vorhandenen Brücke entspricht nicht mehr den heutigen Vorschriften“, heißt es in der Beurteilung. Außerdem sei das Bauwerk statisch nicht dafür ausgelegt, eine Zusatzlast in Form eines seitlich angebrachten Radweges aufzunehmen. Das Tragsystem beruhe auf den statischen Vorgaben von 1928.

Fazit nach der Brückenhauptprüfung 2019: Die vorhandene Brücke sei nicht mehr zukunftsfähig. Ein Anbau sei zudem aus statischen Gründen nicht möglich. Eine eigenständige Rad- und Fußwegbrücke wäre nicht zu empfehlen. Ein Brückenneubau inklusive Rad- und Fußweg sei hinsichtlich der Verkehrsbeschränkungen, des Grunderwerbs, der Kosten und auch bautechnisch zu favorisieren. • Bei der Planung für die neue Brücke handelt es sich laut Straßenbaubehörde um eine grobe Kostenschätzung. Gründungstiefen, Leitungsführungen der Versorger, Wasserstände (Deichnähe) sowie der Grunderwerb seien noch nicht detailliert ermittelt worden.