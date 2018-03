Brake Die Tage werden länger, die Temperaturen etwas wärmer und an den Bäumen und Büschen ist das erste zarte Grün zu entdecken. Die frische Luft und die Natur lockt alle nach draußen – auch die Kühe vom Hof auf der Wurp, der von der Familie Holthusen betrieben wird.

Jedes Jahr ist es ein ganz besonderes Ereignis – das man in diesem April hautnah miterleben kann. In Zusammenarbeit mit dem Brake Tourismus und Marketingverein lädt die Familie Besucherinnen und Besuchern ein, die Kühe dabei zu beobachten, wie sie sich nach einem langen Winter im Stall auf den Weg zur Weide machen und endlich wieder Platz haben zum Toben, Springen und Haken schlagen.

Die kostenlose Veranstaltung findet am Samstag, 7. April, ab 10 Uhr auf dem Hof auf der Wurp, Harrierwurp 31, in Brake statt. Für Groß und Klein wird ein buntes Programm mit Sandhaufen und Strohburg zum Toben und Spielen, Infos rund um den Hof und die Weidehaltung angeboten.

Dazu findet eine geführte Rad-Rundtour statt. Diese startet am Infopavillon in Brake, führt zum Hof und zum Weideaustrieb. Anschließend geht es auf einer anderen Route wieder zurück zur Kaje. Anmeldungen und Infos hierzu gibt es unter TelefonTelefon 04401/19433. Für das leibliche Wohl sorgen leckere Speisen und Getränke.

Mit dem Weideaustrieb vom Braker Hof auf der Wurp wird in das wesermarschweite Themenjahr „Landleben – Landliebe“ gestartet. Als Thema widmet sich die Aktion im Jahr 2018 dem ländlich geprägten Raum der Region, den Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, regionalen Produkten, die hier hergestellt werden, Tieren, die auf diversen Bauernhöfen oder Deichen anzutreffen sind. In der gesamten Wesermarsch werden zu diesem Jahresmotto verschiedene Veranstaltungen angeboten.