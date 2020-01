Brake Selbstbestimmung und Distanz, einfach nur Respekt. Es sind grundlegende und eigentlich ganz selbstverständliche Umgangsformen, die Thomas Bruhn einfordert. Und doch fehlen diese im Umgang mit behinderten Menschen oft noch. Die Realität sehe leider allzu oft anders aus, berichtet der Braker, der seit mehr als 20 Jahren im Rollstuhl sitzt: Oft werde Unterstützung geradezu aufgedrängt, auch wenn diese gar nicht gewünscht oder nötig ist. Statt Kommunikation erlebe man oft Diskriminierung.

„Bei der Barrierefreiheit geht es originär nicht um plattgekloppte Bürgersteige.“ Thomas Bruhn, der 2005 eine Gründung des Vereins „Freier Behinderten- und Seniorenbeirat Brake Wesermarsch“ vorantrieb, ist ein Mann der deutlichen Worte. „Eine Bemerkung wie ,Oh wie toll, dass Sie trotz Ihrer Behinderung so mobil sind‘ ist genau so dumm wie, als Frau können Sie aber recht gut Auto fahren“. Geärgert hat er sich zuletzt über eine Begebenheit: Am Aktionstag „Plötzlicher Herztod“ Ende November hätte er gerne teilgenommen. Nur fand dieser im ersten Stock statt, ohne Aufzug. Und das ursprünglich geplante Angebot, in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen in den ersten Stock hochzutragen, empfindet er als „absolut würdelos“. Menschen mit Behinderung wollten sich nicht „in Abhängigkeit von Gutmenschen begeben“.

Dabei glaubt Bruhn fest, dass nur in den seltensten Fällen Bösartigkeit hinter solchen „Hilfsangeboten“ steckt – „manchmal ist es Desinteresse, manchmal denkt man einfach nicht daran“. Und dann bemüht er mal ein Schlagworte: „Barrierefreiheit findet im Kopf statt.“

Thomas Bruhn sieht aber auch, dass sich einiges getan hat, dass die Menschen umdenken. Und er sieht die Menschen mit Behinderung in der Pflicht: „Barrieren entstehen teilweise auch von den Betroffenen, weil sie sich zurückziehen“. Er wünscht sich schlichtweg mehr Kommunikation, weiß aber: „Menschen anzusprechen, dazu gehört Mut.“ Und er weiß auch: „Andere tun es nicht, das muss man schon selber machen. Barrieren könne von beiden Seiten überwunden werden.“

Ein großes Problem sei die Sprache, mit der behinderten Menschen begegnet werde: „Ich leide nicht und bin auch nicht an den Rollstuhl gefesselt. Ich lebe mit meinen Krankheiten und meiner Behinderung. Und ich lebe gut. Andere leben mit anderen Beeinträchtigungen.“ So heiße es nicht Behinderte, sondern Menschen mit Behinderung. „Und gehörlose Menschen sind nicht taubstumm, sondern kommunizieren mit Gebärdensprache, sind also gehörlos, aber nicht stumm.“

Dass sich in der Gesellschaft noch mehr ändere, hänge stark vom Engagement einzelner ab – und von Institutionen wie Behinderten- und Seniorenbeiräten. Aber: „Ich würde mir da noch mehr Mut wünschen, nach vorne zu preschen.“

Überhaupt Politik und Verwaltung: Während es in den Verwaltungen bereits ganz ordentlich laufe, hapere es oft noch in privatwirtschaftlichen Bereichen. Dabei gebe es so viele Dinge, die man mit Kleinigkeiten ändern könnte: Die eine Stufe vor dem Geschäft könnte mit einer mobilen Rampe überbrückt werden. „Da muss man vielleicht manchmal auch einen anderen Ton anschlagen, der eher verbindlich sein muss.“