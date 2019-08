Brake Der Landkreis Wesermarsch hat das Verfahren zur Unterschutzstellung der „Unteren Hunte“ gestoppt. Bisher war geplant, den Fluss von Oldenburg-Kreyenbrück bis zur Mündung in die Weser als Naturschutzgebiet (NSG) auszuweisen. Der Landkreis wollte mit dem Verfahren die bisherige Meldung als Natura 2000-Gebiet nach der Flora-Fauna-Habitat-(FFH)-Richtlinie auch in nationales Recht umsetzen.

Allerdings hatte es im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit erhebliche Widerstände gegen diese Form der Unterschutzstellung gegeben. Insbesondere die heimische Wirtschaft, aber auch die Oldenburgische Industrie- und Handelskammer (IHK) sahen in einem Naturschutzgebiet eine Gefahr für mögliche Entwicklungen, zuletzt noch in Gesprächen im August.

„Aufgrund dieser Vorbehalte haben wir entschieden, das laufende Beteiligungsverfahren zu stoppen“, sagte Lutz Winkelmann vom Landkreis Wesermarsch im Ausschuss für Bauen, Kreisentwicklung, Landwirtschaft und Umwelt am Dienstag. Noch in der Juni-Sitzung des Fachausschusses hatte die Kreisverwaltung betont, an dem Verfahren festhalten zu wollen. Die Kreisverwaltung verfolge nun die Ausweisung als Landschaftsschutzgebiet (LSG). Dafür sei allerdings ein komplett neues Verfahren notwendig, betonte Winkelmann. Während in einem NSG generell alle Eingriffe verboten sind, was in der Schutzgebietsverordnung nicht erlaubt ist, ist in einem LSG nur verboten, was in der Verordnung explizit aufgelistet ist.

Den Entwurf der Verordnung will die Verwaltung im ersten Quartal 2020 vorlegen. Bevor es in eine weitere öffentliche Beteiligung geht, sollen „intensive Vorabgespräche“ geführt werden, betonte Winkelmann. Letztlich muss der Kreistag die Verordnung beschließen.

Das FFH-Gebiet 174 „Mittlere und Untere Hunte (mit Barneführer Holz und Schreensmoor)“ wurde im Dezember 2004 von der EU-Kommission in die Liste der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) gemäß Artikel 4 Absatz 2 der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie als FFH-Gebiet aufgenommen.

Industriebetriebe, vor allem in Elsfleth, hatten „große Auswirkungen auf ihre Bereiche“ geäußert, sollte die Naturschutzverordnung „Untere Hunte“ nicht den Bedürfnissen der Industriebetriebe und Unternehmen angepasst werden. In unmittelbarer Nähe des geplanten Naturschutzgebietes „Untere Hunte“ befindet sich in Elsfleth ein uneingeschränktes Industriegebiet, in dem sich verschiedene Unternehmen mit fast 1000 Arbeitsplätzen angesiedelt haben.

Die Wirtschaft, vor allem Betriebe direkt am Ufer, hatte schon im Verfahren um die Ausweisung eines Schutzgebiets „Tideweser“ um möglichst wenig Einschränkungen gerungen und um eine Unterschutzstellung als LSG. Als Ergebnis wurden im Verfahren vor Nordenham und Brake sowie vor Berne und Lemwerder Landschaftsschutzgebiete eingerichtet, die einen geringeren Schutzstatus haben. Die übrigen Flächen der Weser wurden NSG.

Eigentlich sollten sämtliche an die EU gemeldeten FFH-Gebiete spätestens Ende 2018 förmlich gesichert werden. Weil dies ursprünglich bereits 2010 beziehungsweise 2013 geschehen sein sollte, läuft bereits ein Vertragsverletzungsverfahren der EU-Kommission gegen die Bundesrepublik Deutschland. Der Landkreis geht nicht davon aus, dass er selber bei eventuellen Strafzahlungen in Regress genommen wird. Bis Ende 2020 müssen nach einer Zielvereinbarung mit dem Land für alle gesicherten Schutzgebiete Maßnahmenplanungen vorliegen.

Einen Schritt weiter sind Kreisverwaltung und Politik bei einem Schutzgebiet weiter südlich im Landkreis: Einstimmig hat sich der Fachausschuss für die Landschaftsschutzgebietsverordnung „Untere Ochtum“ in der Gemeinde Lemwerder ausgesprochen. Die „Untere Hunte“ ist somit das letzte noch offene FFH-Unterschutzstellungsverfahren auf dem Gebiet des Landkreises Wesermarsch.