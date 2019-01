Brake Im warmen, wohlduftenden Badewasser weichen, hin und wieder an einer Sektflöte nippen, während der Whirlpool seinen Job verrichtet und das Wasser zum Blubbern bringt. Und obendrein noch den spektakulären Blick auf die Weser mit den vorbeiziehenden Pötten genießen: Das hört sich nach Entspannung an? Ist es. Soll es auch sein. Und ist möglich in einer Braker Ferienwohnung.

Zwei Apartments sind es, die Simone und Hans-Peter Pahl in ihrem Haus, Am Weserdeich 10, vermieten. Wohlgemerkt: Es sind zwei Fünf-Sterne-Apartments – die ersten überhaupt in der Wesermarsch, wie Sophia Wolfram von der Touristikgemeinschaft Wesermarsch berichtet: „Eine Bereicherung für Brake und die Wesermarsch.“

180 Punkte umfasst der Kriterienkatalog, nach dem die Ferienwohnungen im Auftrag des Deutschen Tourismusverbandes bewertet worden sind. Für fünf Sterne werden hohe Anforderungen an Ausstattung, Qualität und Sauberkeit gestellt. Aber für Simone und Hans-Peter Pahl stand von vornherein fest: „Wir gestalten das so, dass wir uns selbst wohlfühlen würden“, so Simone Pahl: „Wir waren schon oft in Ferienwohnungen. Und das Meiste hat uns nicht gefallen, angefangen bei der Einrichtung mit ausrangierten Möbeln.“

Also hat das Ehepaar investiert, das Haus in direkter Weserlage aufwendig saniert und liebevoll gestaltet und eingerichtet. Modern, hell und freundlich: So sind die Möbel in den „Nautik Strandapartments“. Tochter Nadia Pahl, die ebenfalls ein glückliches Händchen für Innenausstattungen hat, hat beim Gestalten und Einrichten geholfen. Jedes Apartment hat seine Besonderheiten: Oben sind es Dachterrasse und Whirlpool, unten der Kamin und der Zugang zum Garten in Weserlage – selbst das eigene Boot könnte von Gästen mitgebracht und zu Wasser gebracht werden.

Aber es ist der Blick auf die Weser, der eindeutig das Sahnehäubchen der Unterkünfte ist: „Für uns ist das alltäglich. Aber wir wollten auch andere in den Genuss dieser Aussicht bringen“, erzählt Simone Pahl. Harriersand, die vorbeiziehenden Schiffe, die besondere Atmosphäre bei Sonnenauf- und -untergang: das zieht Touristen an.

Und über mangelnde Buchungen kann die Vermieterin nicht klagen: „Brake liegt sehr zentral mit guten Anbindungen zur Küste, zum Bremer Flughafen und nach Bremerhaven“, so Pahl. Auch der vorbeiführende Weser-Radweg ziehe Gäste an. Viele Anfragen kämen über die gängigen Buchungsportale im Internet aus Holland, aber auch Gäste aus Argentinien konnte Familie Pahl schon in ihren Wohnungen seit der Öffnung im letzten August beherbergen. Der persönliche Kontakt ist ihr dabei wichtig: Die Gastgeberin ist immer ansprechbar. Das wissen die Urlauber zu schätzen, die sich in ihren Bewertungen für die ausgesprochene Gastfreundlichkeit der Brakerin bedanken.

Die Fünf-Sterne-Zertifizierung besteht seit Dezember und ist damit noch ganz frisch, aber natürlich ein Pfund, mit dem sich wuchern lässt. „Für viele Urlauber ist eine bestimmte Anzahl von Sternen ausschlaggebend bei der Suche nach der passenden Unterkunft“, berichtet Sophia Wolfram von der Touristikgemeinschaft Wesermarsch, die die Wohnungen in Brake nach den Vorgaben des Deutschen Tourismusverbandes bewertet hat: „Wir wünschen uns natürlich mehr von so tollen Ferienwohnungen und Häusern in der Wesermarsch, wissen aber auch, dass es für viele Vermieter nicht ganz einfach ist, die Ferienwohnungen immer auf dem neuesten Stand zu halten. Das ist auch eine Frage der Kosten. Viele Vermieter haben aber mittlerweile verstanden, dass der Tourismus hier im Norden boomt und es sich durchaus lohnt zu investieren.“

Buchbar sind die Nautik Strandapartments über die Tourist-Infos in der Wesermarsch und die Portale www.booking.com sowie www.airbnb.de.