Bildung: Workshop zum Thema Projektleitung

Brake /Varel Der Verbund familienfreundlicher Unternehmen Wesermarsch-Friesland e.V. bietet einen Workshop zum Thema „Projektleitung“ an. Die Bedeutung von Projekten hat in den vergangenen Jahren in nahezu allen Unternehmen und Organisationen erheblich zugenommen. Entsprechend ist auch der Bedarf an gut ausgebildeten und erfahrenen Projektleitern gestiegen. Für den Projekterfolg sind Führungs- und Methodenkompetenz entscheidend. Zielgruppe des Workshops sind Projektverantwortliche, Arbeitgeber, Fach- und Führungskräfte und Nachwuchsführungskräfte, die erst seit kurzer Zeit Führungsverantwortung übernommen haben.

Termin für den Workshop ist der 16. Juli von 9 bis 17 Uhr. Dozentin ist die Organisationsentwicklerin Raphaela Gerdes-Schmidt. Veranstaltungsort ist die Wirtschaftsförderung Wesermarsch, Max-Planck-Str. 4, in Brake.

Für Verbundmitgliedsunternehmen und deren Mitarbeiter ist die Teilnahme kostenfrei. Für Nichtmitglieder entsteht bei der Teilnahme eine Gebühr in Höhe des Jahresbeitrags im Verbund. Die Höhe der Summe ist als Information bei der Anmeldung online unter: https://events.wesermarsch.de/ einsehbar.

Kleine und mittlere Unternehmen familienfreundlicher machen sowie dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, ist das Ziel des Verbundes familienfreundlicher Unternehmen. Neben Workshopangeboten werden auch Kontakte zwischen qualifizierten Frauen und familienfreundlichen Verbundbetrieben hergestellt.

Weitere Informationen gibt es bei Gaby Koopmann vom Verbund familienfreundlicher Unternehmen Wesermarsch-Friesland e.V. unter der Telefonnummer Telefon 04401/99 69 14 oder online unter: frauen-und-wirtschaft@wesermarsch.de