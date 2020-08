Wirtschaftsförderung: Neue Workshop-Reihe für Existenzgründer startet

Brake /Varel Den Schritt in die Selbstständigkeit wagen? Wer mit diesem Gedanken spielt, ist bei der Wirtschaftsförderung an der richtigen Adresse. Im September ist nun eine Workshop-Reihe in Kooperation mit den Wirtschaftsförderungen der Landkreise Friesland, Wittmund und der Stadt Wilhelmshaven geplant.

Drei Veranstaltungen

An insgesamt drei Veranstaltungen sollen die wichtigsten Fragen rund um die Selbstständigkeit beantwortet werden. Los geht es am 15. September mit einem Gründercoaching. Hier wird der Weg von der ersten Idee bis hin zum Unternehmen beleuchtet. Referentin ist Imke Leith von Kele-Coaching. Treffpunkt ist der Besprechungsraum des Landkreises Wesermarsch, Poggenburger Straße 7 (Nebengebäude) in Brake.

Am 22. September geht es dann konkret um den Businessplan und weitere Formalitäten, die bei einer Existenzgründung zu klären sind. Hierzu wird Andreas Muchowitsch von der Andreas Muchowitsch Unternehmensberatung GmbH anwesend sein. Diese Veranstaltung findet in Varel im Dienstleistungszentrum des Landkreises Friesland, Vortragsraum, statt.

Der dritte Workshop am 29. September ist in zwei Blöcke gesplittet. Am Vormittag beschäftigen sich die Teilnehmer gemeinsam mit Referent Stefan Kleinheider, von der NBank, mit der Finanzierung und verschiedenen Förderprogrammen.

Marketing-Workshop

Am Nachmittag steht dann das Marketing im Fokus. Unter anderem werden Social Media und E-Mail-Marketing genauer betrachtet. Hierzu wird Frauke Bitomsky von B2N Social Media Services vor Ort sein. Auch an diesem Tag finden sich die Teilnehmer im Dienstleistungszentrum des Landkreises Friesland, Vortragsraum, ein.

Alle Veranstaltungen laufen von 9 bis 17 Uhr. Für die Teilnahme wird jeweils eine Gebühr von 25 Euro fällig. Die Workshops können einzeln oder im Verbund gebucht werden. Anmeldungen sind unter Telefon 04401/99 69 00 oder unter https://events.wesermarsch.de möglich. Anmeldeschluss ist der 1. September. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.