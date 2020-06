Wirtschaftsförderung: Zusammenarbeit besser führen

Brake /Varel Kleine und mittlere Unternehmen familienfreundlicher machen sowie dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, das ist Ziel des Verbundes familienfreundlicher Unternehmen Wesermarsch/Friesland. Der Verein bietet Kontakt zwischen qualifizierten Frauen und familienfreundlichen Verbundbetrieben.

Zu einem Workshop „Moderation und Besprechungsleitung “ wird für Donnerstag, 25. Juni, von 9 bis 17 Uhr eingeladen. Raphaela Gerdes-Schmidt wird in den Räumen der Wirtschaftsförderung Wesermarsch an der Max-Planck-Straße 4 in Brake referieren.

Die Moderation sei bedeutend mehr als eine klassische Besprechungsleitung, heißt es in der Ankündigung. Angesprochen sind Teamleiter, Projektleitung, Fach- und Führungskräfte sowie Nachwuchsführungskräfte, die erst seit kurzer Zeit Führungsverantwortung übernommen haben. Die Besprechungsleitung nutze durch die Moderation die Kompetenzen aller Teilnehmer, leite die Gruppe zielsicher und effizient zu strukturierten und dokumentierten Ergebnissen, so die Information. Die professionelle Moderation führe mit ihrer systematischen Vorbereitung zu schnellen Resultaten ohne langwierige, sich im Kreise drehende Diskussionen. Im Workshop werde auch das Moderieren geübt.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Für Mitgliedsunternehmen und deren Mitarbeiter ist der Workshop kostenfrei, für Nichtmitglieder entsteht bei Teilnahme eine Gebühr in Höhe des Jahresbeitrags im Verbund.

Anmeldung unter https://events.wesermarsch.de/• Informationen und Fragen zu den Angeboten des Verbundes familienfreundlicher Unternehmen Wesermarsch/Friesland e.V. bei Gaby Koopmann unter der Telefonnummer 04401/996914, per E-Mail: frauen-und-wirtschaft@wesermarsch.de.