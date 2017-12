Frage: Frau Niggeweg, Sie sind jetzt genau 100 Tage als Geschäftsführerin beim Verein Brake Marketing und Tourismus – was haben Sie in Ihrer neuen Heimat vorgefunden?

Niggeweg: Die letzten 100 Tage habe ich mich damit beschäftigt, Brake als Stadt aber auch als meinen neuen Arbeitsort kennenzulernen. Hierbei war mir das engagierte Team des Brake-Vereins natürlich eine große Hilfe. An der Arbeit beim Brake-Verein gefällt mir besonders die große Vielfalt, denn kein Tag ist wie der andere.

Frage: Welches Potenzial hat der Tourismus in Brake und womit kann die Stadt touristisch schon wuchern?

Niggeweg: Der Tourismus in Brake kann noch wachsen, hierfür sind allerdings einige Schritte und Entwicklungen notwendig. Die meisten Gäste kommen, um die Ruhe und Beschaulichkeit einer Kleinstadt zu genießen, die Umgebung und die schöne Natur mit dem Fahrrad zu erkunden oder um eine Entdeckungstour durch den beeindruckenden Hafen zu unternehmen. Viele der Gäste sind Tagesgäste oder bleiben für ein Wochenende. Aus meiner Sicht liegt der Fokus aber nicht in erster Linie darin, die Aufenthaltszeit der Gäste zu verlängern. Vielmehr sollte das Potenzial Brakes als Ausflugsziel für den Tag oder das Wochenende ausgebaut und hier weitere Angebote geschaffen werden, um die Zahl der Besucher zu steigern.

Frage: 2017 war das „Plattdeutsche Jahr“, welchen inhaltlichen Schwerpunkt wird es 2018 geben?

Niggeweg: Das Jahr 2018 wird durch den Themenschwerpunkt „Landleben-Landliebe“ geprägt sein. Hierzu wird es in der gesamten Wesermarsch wieder ein tolles Programm aus Veranstaltungen und Aktionen geben wie beispielsweise geführte Radtouren, Hofführungen oder Lesungen.

Frage: Wird es im Braker Veranstaltungskalender Neuerungen geben?

Niggeweg: Mit der Sommerlounge und dem Riverside-Festival konnten sich in Brake zwei recht neue Veranstaltungen etablieren. Diese sind sehr beliebt und werden weiter modifiziert. Traditionelle Veranstaltungen wie das Binnenhafenfest und der Schneeflöckchenmarkt bleiben selbstverständlich bestehen. Aber auch hier arbeitet der Brake-Verein daran, diese noch attraktiver zu machen. Hierfür werden jetzt schon, gemeinsam mit weiteren Akteuren, Pläne geschmiedet und Ideen gesammelt. Weiterhin werden auch wieder zahlreiche neue geführte Fahrradtouren innerhalb der „Runden Sache" angeboten.

Frage: Mit Ihnen und Stefan Block sind 2017 zwei Neue gekommen. 2018 wird mit Manuela Porten eine weitere langjährige Mitarbeiterin den Brake-Verein aus persönlichen Gründen verlassen. Sind die personellen Wechsel ein Problem oder überwiegt die darin liegende Chance?

Niggeweg: Frau Porten wird sicher eine große Lücke hinterlassen; zumal sie seit neun Jahren für den Brake-Verein arbeitet, sich ein großes Netzwerk sowie einen großen Erfahrungsschatz aufgebaut hat, von dem wir alle profitieren. Trotzdem bin ich mir sicher, dass durch den personellen Umschwung auch neue Impulse entstehen, welche dem Brake-Verein zugutekommen.

Frage: Sie sind nicht nur für Tourismus verantwortlich, sondern auch für das Stadtmarketing. Während Einkaufs- und Fachmarktzentrum an der Weserstraße Menschen auch aus der Region anlocken, kränkelt die Innenstadt – auch die verkaufsoffenen Sonntage. Was muss hier verbessert werden?

Niggeweg: Die „kränkelnde“ Innenstadt ist in aller Munde. Ob nun ansässige Geschäftsinhaber, Braker Bürger oder Besucher Brakes: Der hohe Leerstandsanteil und die unbelebte Innenstadt fallen schnell ins Auge und hinterlassen einen negativen Eindruck. Mit diesem Prozess steht Brake allerdings nicht allein. Diverse Mittelzentren haben seit etlichen Jahren mit dieser Entwicklung zu kämpfen. Gründe hierfür sind zum Einen die von Ihnen angesprochenen Einkaufszentren „auf der grünen Wiese“, welche diverse Angebote für den täglichen aber auch speziellen Bedarf bündeln und somit einen großen Mehrwert für die Verbraucher darstellen. Des Weiteren spielt aber auch der Onlinehandel eine große Rolle für die derzeitigen Entwicklungen. Mit jedem Einkauf, der im Internet getätigt wird, wird gleichzeitig die Innenstadt geschwächt und die Geschäfte wandern als Folge darauf ab. Die Bewegung vom lokalen Handel zu E-Commerce wird immer deutlicher und muss in die Pläne der zukünftigen Innenstadtentwicklung integriert werden. Hierfür sollten moderne Ansätze, beispielsweise in Form eines lokalen Online-Marktplatzes, berücksichtigt werden, welche sowohl den Trend zur Online-Welt als auch den stationären Handel unterstützen.

Frage: Auch wenn sie als Geschäftsführerin des Brake-Vereins neutral sein müssen, verraten Sie mir doch ihre persönliche Lieblingsecke in Brake?

Niggeweg: Ganz klar, die Kaje. Besonders morgens, wenn die Weser noch in Nebel gehüllt ist und die Sonne sich langsam zeigt, herrscht dort eine besonders friedliche Atmosphäre.

Frage: Und zum Schluss bleibt noch Platz für ihren ganz persönlichen Wunsch für das Jahr 2018?

Niggeweg: Für das Jahr 2018 wünsche ich allen viele spannende Projekte, viel Zeit mit den Liebsten und vor allem Gesundheit.