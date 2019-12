Brake Das Weihnachtsfest rückt immer näher. Damit verbunden, drängt sich bei vielen die Frage auf: Habe ich alle Geschenke beisammen? Manch einer hat bereits frühzeitig für Verwandte und Freunde eingekauft, während andere auf den letzten Drücker in die Geschäfte stürmen.

Beim Elektromarkt Expert im Famila-Center ist der Andrang am heiligen Abend in den letzten zwei Jahren deutlich weniger geworden. Die Kunden scheinen schon frühzeitig ihre Schnäppchen zu machen. Dabei sind vor allem Smartphones ein beliebtes Weihnachtsgeschenk – dicht gefolgt von Spielekonsolen. „Immer stärker ist auch die Nachfrage nach kabellosen Kopfhörern“, sagt Burak Hotes, Leiter der Telekommunikationsabteilung.

Ganz anders sieht es beim Juwelier Schröder im Famila-Center aus. „Am 23. und 24. Dezember ist hier die Hütte voll“, erzählen die Filialleiterinnen Helga Otten und Bettina Bartsch lachend. Hauptsächlich Männer suchen dann verzweifelt nach einem Geschenk für die Liebste. Kein Problem für das Team der Juwelier-Kette. „Die Kunden sind dann unkompliziert und dankbar für die Beratung“, erzählen sie. Generell hat ihr Geschäft im Dezember Hochsaison. Besonders beliebt sind dann ausgefallenere Schmuckstücke mit funkelnden Farben sowie Armbanduhren.

Eleonore Gollenstede, Inhaberin der Buchhandlung Gollenstede, ist sich sicher: „Bücher lassen sich immer gut verschenken.“ In ihrem Geschäft an der Breiten Straße verteilt sich der Ansturm auf die gesamte Vorweihnachtszeit. Kurzentschlossenen steht sie aber auch am 24. Dezember noch mit Rat und Tat zur Seite. „Man muss auch ein bisschen Psychologe sein, um bei Buch-Geschenken richtig zu beraten“, sagt die Inhaberin. Für Kinder sind, zur Freude der Buchhändlerin, auch heute noch Klassiker von Astrid Lindgren oder Otfried Preußler ein beliebtes Weihnachtsgeschenk.

Eine Reise in den Süden unter dem Weihnachtsbaum? Der Trend dazu ist im Holiday Land Reisebüro Wege deutlich spürbar. Skireisen scheinen für die Kunden hingegen wenig reizvoll zu sein. Aber auch Eintrittskarten für Musicals und Veranstaltungen sind ein beliebte Überraschung. „Am 24. Dezember kommt auch mindestens ein Kunde und sucht noch ein passendes Geschenk“, betont Inse Abrahams, Büroleiterin von Holiday Land Reisebüro Wege an der Bahnhofstraße.

Im „Lille Hus“ in der Braker Innenstadt hinterlassen besonders die männlichen Kunden einen organisierten Eindruck. „Sie kommen sehr früh und wissen genau, was sie wollen“, sagt Verkäuferin Petra Büsing. Dabei liegt der Fokus auf Kleidungsstücken, die sich die Liebste im Vorfeld ausgeguckt hat. Ebenfalls beliebt sind zur Weihnachtszeit Liköre, Öle und hochwertiges Geschirr.

( ) ( )

Ingrid Vogel Ovelgönne Meine Tochter und ich schenken uns nichts. Es gibt auch keinen Weihnachtsbaum. Stattdessen gibt es das ganze Jahr über kleine Aufmerksamkeiten als Zeichen der Wertschätzung.

Annkathrin Schneider Brake Ich habe schon Mitte des Jahres mit der Suche angefangen. So konnte ich vieles im Angebot kaufen. Heute habe ich das letzte Geschenk besorgt. Es gibt vor allem Spielzeug für die Kinder.

Patric Ulrich Rastede Noch habe ich keine Geschenke, die Zeit hat bisher gefehlt. Aber ich bin hier im Famila-Center auf der Suche. Bei uns bekommen nur noch unsere Kinder Geschenke, wie beispielsweise Spielzeug.