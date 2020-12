Weihnachtsaktion in Brake: Braker haben ein Herz für Tiere

Brake Zweifellos ein Herz für Tiere beweisen die Brakerinnen und Braker in diesem Advent. Sie haben bereits Geschenke im Wert von mehr als 3000 Euro bei der Weihnachtsaktion des Futterhauses an der Weserstraße gespendet.

In Brake findet die Aktion zum ersten Mal statt. Inhaber Maik Figura und sein Team haben einen Weihnachtsbaum in der Filiale aufgestellt, der mit kleinen Sternkärtchen geschmückt ist. Auf jedem Stern wird ein Tier vorgestellt, das zurzeit durch Tierschutzvereine betreut wird. Ebenfalls auf den Karten vermerkt ist, was die Tiere benötigen. Das kann von einem Körbchen über Medikamente bis zu speziellem Futter reichen. Kunden, die Spenden möchten, können das Kärtchen vom Baum pflücken und die Wünsche erfüllen.

Partner fehlte

„Die Aktion hat in den Futterhäusern in Deutschland schon Tradition. Uns fehlte aber bisher ein Partner aus dem Tierschutz. Den haben wir mit Imke Staffetius vom Verein Carlos und Co. gefunden“, freut sich Maik Figura. Carlos & Co. kümmert sich um Hunde aus Not- und Krisensituationen. Damit noch mehr Tiere profitieren können, stellte Staffetius den Kontakt zur Interessengemeinschaft Glücksbringer auf vier Pfoten her, die verschiedene Tierschutzvereine unterstützt.

Mit der riesigen Resonanz hatte von den Beteiligten niemand gerechnet. „Wir möchten uns als Verein gerne bei den Braker Futterhauskunden und Spendern bedanken“, sagt Imke Staffetius überwältigt. Auch Maik Figura ist begeistert. Ihn habe sogar am Sonntag ein Freund aus einem Bremer Unternehmen angerufen, der eine Spende zugesagt hat.

Rund 75 Geschenktüten haben er und sein Team bereits gepackt. Und weil die Aktion so gut an kommt, soll sie auch in der Woche nach Weihnachten noch weiter laufen. Denn das Futterhaus ist vom Lockdown nicht betroffen. Das Fachgeschäft für Tierbedarf hat weiterhin geöffnet.

Zuhause gesucht

Wer über eine Sachspende hinaus etwas Gutes für Tiere tun möchte, kann sich gern beim Team von Carlos und Co. melden. Dort suchen aktuell noch die beiden Hunde Cinderella und Zara ein Zuhause.