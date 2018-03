Brake Die Weser gilt laut Elmar Hüttenmeister als der am stärksten ausgebaute Fluss der Welt. 60 Prozent der Ufer ab Bremen bis zur Mündung seien verbaut, nahezu überall an den Ufern sei das Baden verboten, weiß der ehemalige Kapitän der „Esso Bonn“ und der „Wega II“. „Die Unterweser ist zu einem potthässlichen Schlauch verkommen“, merkte er an. Wo einstmals Sandstrände an das Flussufer lockten, türmten sich jetzt meterhohe Schlickablagerungen.

• Tide läuft höher auf

Der ehemalige Kapitän des Fahrgastschiffes „Wega II“ mit Heimathafen Fedderwardersiel machte jetzt bei einer Informationsveranstaltung des Bundes für Umwelt und Naturschutz zur Weservertiefung in Brake keinen Hehl daraus, dass seiner Meinung nach eine weitere Fahrrinnenvertiefung absolut unsinnig und auch unvernünftig sei. Er verwies auf die erste Weserkorrektion (ab 1887) durch den Wasserbauingenieur Ludwig Franzius und die nachfolgenden Eingriffe sowie auf die heutigen Folgen. „Der Tidenhub in Bremen beträgt jetzt fast vier Meter“, sagte Elmar Hüttenmeister.

• schlick überall

Elmar Hüttenmeister gab einen historischen Abriss und schilderte als langjähriger Kenner des Reviers, wie der Uferbereich in Burhave in den zurückliegenden Jahren zunehmend verschlickte – das Strandbad sei praktisch nicht mehr existent – und dass das offene Fahrwasser von Butjadingens Küste aus nicht mehr zu erreichen wäre, sollten die Baggerungen zur Unterhaltung des Fedderwarder Priels eingestellt werden. Auch erklärte er anschaulich, wie der Fluss ab Bremerhaven zur Deutschen Bucht hin durch die Leitdämme in ein Korsett gezwängt worden sei. Die Fließgeschwindigkeit des Ebbstroms sei mittlerweile enorm.

• Lotse erforderlich

Die Weser ist in ganzer Länge eine Bundeswasserstraße. Einkommende größere Schiffe von der Nordsee benötigen einen Lotsen. Michael Urlaub, der 27 Jahre auf der Außenweser als Seelotse tätig war und seit 2013 im Ruhestand ist, beschrieb „als normaler Mensch das sinnlose Unterfangen“ einer Weservertiefung. Steuergelder würden verprasst, Eingriffe in dei Natur seien irreparabel.

• Zehnjähriges Ringen

Die Bundesländer Niedersachsen und Bremen planten eine erneute Vertiefung der Außen- und Unterweser auf einer Länge von 100 Kilometern. Zurzeit sei es zwar ruhig geworden um das Vorhaben. Seit über zehn Jahren würde um die sechste Weservertiefung gerungen. Mit dem Urteil zur Elbvertiefung sei aber eine neue Dynamik zu erwarten. „Die Weservertiefung ist nicht vom Tisch“, sagte Michael Urlaub.

• Es wird gebaggert

Es dürfe zwar nicht gebaut werden. Aber es werde gebaggert, schilderte der pensionierte Seelotse seine Beobachtungen. Das alles aber nütze nichts, denn nach seinen Worten gilt auf der Weser von Bremerhaven bis hin zur Nordsee ein Begegnungsverbot für Schiffe mit größerem Tiefgang, die auf der etwa 200 bis 300 Meter breiten Trasse fahren (siehe Info-Kasten). Die Weservertiefung ändere nichts daran, weil Schiffe trotzdem auf einen freien Korridor warten müssten. Eine Verbreiterung der Trasse sei nahezu unmöglich. Auch würden neue Containerschiffe noch breiter und nicht „tiefer“ werden, was gleichfalls gegen eine Weservertiefung spreche.

• eine Alternative

Das Argument der Befürworter, Riesencontainerschiffe könnten Bremerhaven voll beladen anlaufen, sei hinfällig. Mittlerweile würden Containerschiffe ohnehin in einer Art Konvoi die Weltmeere befahren. Sie seien nie bis zum Bersten beladen. „Wilhelmshaven bleibt die Alternative“, sagte er. Und eine Weservertiefung bis Brake? Die Unternehmen vor Ort hätten nur einen geringen wirtschaftlichen Gewinn.