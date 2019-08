Brake /Wesermarsch Gute Nachricht auch für junge Menschen, die bisher noch keine Ausbildungsstelle gefunden haben: Der Arbeitsagentur sind für die Wesermarsch 152 unversorgte Bewerber gemeldet. Ihnen stehen 170 unbesetzte Ausbildungsstellen gegenüber – „mit einem breiten Spektrum von Berufen“, so Frauke Ehbrecht, Geschäftsstellenleiterin der Agentur für Arbeit. Zumindest rechnerisch ist für jeden Bewerber also eine Stelle vorhanden.

„Noch verhalten“, so beschreibt Ehbrecht den Arbeitsmarkt in der Wesermarsch im August. Im gesamten Landkreis lag die Arbeitslosenquote in diesem Monat bei 5,8 Prozent und damit um 0,4 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert. In absoluten Zahlen: 2796 Frauen und Männer waren zum Stichtag arbeitslos gemeldet, elf weniger als vor Jahresfrist. Arbeitssuchend waren 4744 Menschen gemeldet.

Das leichte Minus verteilt sich im Monatsvergleich gleichmäßig auf beide Rechtskreise: Im Bereich der Arbeitslosenversicherung (Arbeitslosengeld) sank die Zahl der Arbeitslosen um sechs auf nun 892 Personen, bei der steuerfinanzierten Grundsicherung (Arbeitslosengeld II) um fünf auf 1904 Personen. In diesem Bereich ist allerdings der Rückgang zum Vorjahr mit 176 Personen (minus 8,5 Prozent) deutlich. „Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften und der erwerbsfähigen Leistungsbezieher ist seit Jahresbeginn stark gesunken“, erläuterte Sabrina Stellert, Bereichsleiterin beim Jobcenter.

Im Bereich der Geschäftsstelle Brake der Agentur für Arbeit waren im August 1466 Personen arbeitslos gemeldet, 15 weniger als im Juni und 68 weniger als im Vorjahresmonat. Die sank im Jahresvergleich von 5,7 auf 5,5 Prozent, im Vergleich zum Juli dieses Jahres blieb sie unverändert.

Zufrieden sind Ehbrecht und Stellert mit der Zahl der von Arbeitgebern gemeldeten Stellen. Auch wenn diese gegenüber Juli um 63 (7 Prozent) zurückgegangen ist. Allein im August seien 172 neue Stellen gemeldet worden, 22 (15 Prozent) mehr als vor einem Jahr. Nachfrage besteht vor allem in den Bereichen Produktion und Fertigung (270 Stellen), Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung (146 Stellen) sowie Verkehr und Logistik (143 Stellen).

„Von einer Abschwächung der Konjunktur merken wir derzeit noch nichts“, meinte Stellert. Und Ehbrecht sieht der Zukunft mit Blick auf die mittelständisch geprägte Struktur in der Wesermarsch auch mit Zuversicht entgegen.