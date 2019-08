Brake /Wesermarsch Mit einem ersten geförderten Projekt zum Breitbandausbau konnten in der Wesermarsch schon zahlreiche Haushalte und Gewerbetreibende mit schnellem Internet versorgt werden. Insgesamt 1833 Privatkundenhaushalte, 57 Gewerbekundenadressen und 40 Schulen sollen so bis Ende dieses Jahres die Möglichkeit für hohe Bandbreiten erhalten. Verlegt wurden dafür 110 Kilometer Glasfaserkabel – allerdings meist nur bis zu Kabelverzweigern (FTTC). Von dort folgen oft Kupferkabel.

In einem zweiten Schritt sollen möglichst viele der noch vorhandenen „weißen Flecken“ getilgt werden. Da künftig aber nur noch „Glasfaser bis ins Gebäude“ (FTTB) gefördert wird, andererseits aber noch 3021 Adressen in der Wesermarsch unversorgt sind (allein 682 und damit die meisten in Butjadingen), wird diese zweite Ausbaurunde deutlich teurer: Kostete die Erschließung im ersten Projekt rechnerisch 3300 Euro pro Adresse, werden es im zweiten 15 000 Euro sein, ließ Dr. Thomas Quidde von der Planungsgesellschaft Seim & Partner den Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus wissen. Besonders die deutlich längeren Strecken treiben die Kosten in die Höhe. Rund 500 Kilometer Trassenneubau wären notwendig.

Zwar fördert der Bund den Ausbau mit 50 Prozent. Weitere maximal 25 Prozent steuert das Land bei, allerdings nur bis zu 2000 Adressen, danach sinkt die Förderung. Bei einer errechneten Wirtschaftlichkeitslücke von 40 Millionen Euro können so maximal rund 25,5 Millionen Euro erwartet werden; 14,5 Millionen Euro müssten Landkreis und Kommunen bei einem 100-Prozent-Ausbau aufbringen.

Werden allerdings nicht sämtliche Adressen erschlossen (etliche weiter von vorhandenen Leitungstrassen entfernt liegende würden bis zu 80 000 Euro pro Anschluss kosten), schrumpft die Wirtschaftlichkeitslücke: Verzichte man auf den Anschluss der teuersten fünf Prozent, müssten noch rund 32 Millionen Euro durch Förderung und Eigenanteil aufgebracht werden, bei Verzicht auf 15 Prozent wären es rund 24 Millionen. Und bei Wegfall der teuersten 25 Prozent beträgt die Wirtschaftlichkeitslücke noch rund 17 Millionen Euro. Dann könnten allerdings auch nur noch knapp 2260 Adressen ausgebaut werden.

In einer Bürgermeisterkonferenz soll im September das weitere Vorgehen beraten werden. Vom Ergebnis hängt auch die Belastung der einzelnen Kommunen ab. Ende des Jahres soll der Förderantrag gestellt werden, Beginn der rund dreijährigen Umsetzung könnte frühestens im Oktober 2020 sein. Finanziell belastet würden die Kommunen frühestens im Jahr 2021.