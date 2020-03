Coronavirus: Virus erreicht die Wesermarsch

Brake /Wesermarsch Jetzt gibt es auch die ersten Coronafälle in der Wesermarsch. Das Gesundheitsamt des Landkreises hat am Mittwochmittag mitgeteilt, dass die vier ersten diagnostisch bestätigten Fälle des neuartigen Coronavirus für das Gebiet des Landkreises eingetreten sind. Welche der neun Wesermarsch-Kommunen die Fälle betreffen, teilte der Landkreis nicht mit.

Bis Mittwochmittag war die Wesermarsch einer von nur zwei Landkreisen in Niedersachsen, in denen noch keine bestätigten Fälle vorlagen. Der andere Kreis war Lüchow-Dannenberg.

Bei drei der infizierten Personen, zwei Männer und eine Frau, alle mittleren Alters, handelt es sich um Teilnehmer einer zwölfköpfigen Reisegruppe. Diese hatte sich im Skiurlaub in Tirol befunden und war am Wochenende frühzeitig per eigenem PKW zurückgekehrt, nachdem das Gebiet zum Risikogebiet erklärt wurde.

Noch während der Rückfahrt setzte sich die Gruppe mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Wesermarsch in Verbindung. Dieses ordnete präventiv eine direkte Rückfahrt ohne Haltestopp sowie häusliche Quarantäne für alle Reiseteilnehmer sowie die im Haushalt lebenden Personen an, so dass seit der Rückkehr keinerlei Kontakt zu weiteren Personen bestanden hat.

Die drei positiv getesteten Personen weisen zum Teil deutliche Symptome auf. Ihnen geht es nach Angaben des Landkreises „den Umständen entsprechend gut“. Sie werden nach wie vor ambulant in häuslicher Quarantäne betreut.

Darüber hinaus ist eine vierte Person – männlich, mittleren Alters – ebenfalls positiv getestet worden. Diese Person steht in keinem Kontakt zu der Gruppe, befand sich aber ebenfalls im Skiurlaub in Tirol. Dem Mann geht es den Umständen entsprechend gut, er befindet sich in häuslicher Quarantäne. Ebenso wie seine Familie.

Das Gesundheitsamt appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger, die vielfach öffentlich kommunizierten Hygiene-Hinweise – insbesondere Hände intensiv und richtig waschen, in die Armbeuge niesen, auf das Händeschütteln verzichten – zu befolgen und soziale Kontakte auf das Lebensnotwendigste (Fahrt zur Arbeit und zum Einkaufen) zu reduzieren.

Der Landkreis Wesermarsch stellt auf seiner Internetseite unter regelmäßig aktuelle Informationen in puncto Coronavirus ein. Hier sind auch die in den vergangenen Tagen veröffentlichten Allgemeinverfügungen des Landkreises abrufbar. Darüber hinaus erteilt das Gesundheitsamt besorgten Bürgerinnen und Bürgern unter der Rufnummer 04401/927511 Auskunft.