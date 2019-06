Brake /Wesermarsch 45 Jahre lang ist es gelaufen. Doch jetzt mussten sich die Anwohner der Georg-von-der-Vring-Straße umstellen. Sind die Entsorgungsfahrzeuge der GIB all die Jahre in die Straße hineingefahren und haben die Tonnen vor jedem Haus entleert, tun sie dies nicht mehr. Vielmehr müssen die Anwohner ihre Tonnen nun zu einem Sammelplatz an der Ecke Emil-Pleitner-Straße bringen – je nach Haus mehr als 100 Meter weit.

Die meisten Anwohner sind über 70 Jahre alt, einige über 80: „Und jetzt, wo wir immer älter werden, sollen wir uns mit den Mülltonnen so abrackern, vor allem mit der blauen Papiertonne. Es ist eine Zumutung“, meint Meinhard Thomolske, der im Namen aller neun Anwohner die Situation bei der GIB beanstandet hat. Dass der Platz am neu eingerichteten Stellplatz im Kurvenbereich nicht ausreiche, komme noch hinzu.

Das Problem: Die Georg-von-der-Vring-Straße ist die Verlängerung der (70 Meter langen) Emil-Pleitner-Straße und zweigt von dieser im 90-Grad-Winkel ab. Und: Der Wendebereich am Ende der (110 Meter langen) Georg-von-der-Vring-Straße ist nur rund 14 Meter breit, zu wenig für die bis zu elf Meter langen Entsorgungsfahrzeuge der GIB. Weil die dann aber rückwärts durch beide Straßen und um die Kurve fahren müssten, kämen 180 Meter Rückwärtsfahrt zusammen.

Zu viel und deshalb zu gefährlich, meint Marco Wunderlich von der GIB Entsorgung Wesermarsch. Er stellte sich am Montag den Anwohnern – und versicherte, dass es nicht nur ihnen so geht. Denn die Anwohner der Braker Georg-von-der-Vring-Straße sind nicht allein: Fast 2000 Straßen fährt die GIB an, fast 500 davon bisher laut Marco Wunderlich rückwärts. „Und diese Straßen müssen wir alle einer Gefährdungsbeurteilung unterziehen.“ Abgearbeitet worden seien bisher erst die Straßen, die als besonders riskant eingeschätzt worden seien. Und alle werde man in diesem Jahr wohl nicht schaffen.

Im Juni vergangenen Jahres habe es dafür einen Ortstermin mit Stadtverwaltung und Polizei gegeben, berichtete Marco Wunderlich. Ein weiterer Punkt, der für Unverständnis sorgt: „Es hat uns schon sehr enttäuscht, dass wir als Anwohner an der Begehung nicht beteiligt waren“, fasst Meinhard Thomolske den Unmut zusammen.

Vor Ort habe man laut Marco Wunderlich festgestellt, dass der Wendehammer nicht die erforderlichen 22 Meter Durchmesser habe, die rückwärts zu fahrende Strecke mit 180 Metern deutlich über der maximal zulässigen Länge von 150 Metern liege und die Kurve eine zusätzliche Sichtbehinderung bedeute.

Hintergrund der nun umgesetzten Änderung seien neue Branchenregeln der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, erläutert Marco Wunderlich nun den Anwohnern . Die DGUV hatte die Kriterien des Rückwärtsfahrens und Rangierens von Sammelfahrzeugen neu bewertet. Im Ergebnis sollen – vor allem zum Schutz der Mitarbeiter, aber auch von Passanten – Rückfahrstrecken möglichst kurz gehalten werden. Bundesweit war es in den vergangenen Jahren mit rückwärts fahrenden Entsorgungsfahrzeugen immer wieder zu schweren, oft auch tödlichen Unfällen gekommen.

Dass die Fahrzeuge der GIB überhaupt rückwärts in die Straße fahren müssten, bezweifeln die Anwohner. „Mit zwei-, dreimal Rangieren können die hier auch wenden“, meinen sie. Das hätten auch die Fahrer bestätigt. Und: „Das habe schließlich immer geklappt.“

Bestandsschutz gebe es indes nicht, betont Marco Wunderlich. Und zwei-, dreimal Rangieren könnte schon zu viel sein. Gewollt sei ein „Wenden in einem Zug“. Dennoch will er bei einem weiteren Termin mit den Anwohnern und einem Entsorgungsfahrzeug austesten, was geht.

Weitergehende Zugeständnisse – die Ideen reichen vom Einsatz kleinerer Fahrzeuge bis zur Reduzierung der Müllgebühren – kann er den Anwohnern und denen anderer betroffener Straßen nicht machen. Denn: „Sicherheit geht vor“, betont er. „Sicherheit für unsere Mitarbeiter, aber auch Sicherheit für Passanten. Menschenleben ist schließlich das höchste Gut.“