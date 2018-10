Brake /Wesermarsch Erwerbseinkommen sowie Sozial- und andere Transferleistungen zusammengerechnet liegt das verfügbare Jahreseinkommen pro Person in der Wesermarsch bei 20 760 Euro (Stand 2016). Insgesamt sind das laut Landesamt für Statistik 1,85 Milliarden Euro. Und das ist deutlich mehr als im Jahr 2010; da lag der statistische Wert noch bei 17 960 Euro pro Kopf und 1,62 Milliarden Euro.

Im Vergleich zum durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommen im Weser-Ems-Gebiet steht die Wesermarsch sogar ganz gut dar, liegt das verfügbare Einkommen in der Region doch bei „nur“ 20 355 Euro. Die Wesermarsch erreicht damit sogar fast den Landesdurchschnitt von 21 045 Euro.

Zum Vergleich: Im ähnlich strukturierten Landkreis Friesland betrug das verfügbare Einkommen 20 242 Euro. Überraschend: Im Oberzen-trum Oldenburg hatten die Menschen 2016 „nur“ 19 244 Euro zur Verfügung. Die Erklärung: Die in Oldenburg gemeldeten jungen Menschen verfügen in der Regel über ein geringes Einkommen – sie „drücken“ also den Durchschnitt des Pro-Kopf-Einkommens. Auch die in Oldenburg erfreulich große Zahl an Kindern wirkt sich auf die Einkommensstatistik dämpfend aus.

Blickt man ein paar Jahre zurück, ist das verfügbare Einkommen stetig gestiegen. Im Jahr 2000 betrug es noch 14 489 Euro, 2005 waren es 17 960 Euro und 2010 verzeichnet das Landesamt für Statistik Niedersachsen 16 072 Euro. In der Region kletterte das Einkommen im selben Zeitraum von 14 388 Euro (2000) über 16 127 Euro (2005) und 17 853 Euro (2010) auf 20 355 (2016) Euro.

Um die Einkommenssituation zu erfassen, ist allerdings eine weitere Zahl wichtig, die das Statistische Landesamt ebenfalls in der jetzt veröffentlichten Tabelle angibt: der Anteil des verfügbaren Einkommens am sogenannten Primäreinkommen. Dieser liegt in der Wesermarsch bei 89,6 Prozent, in Oldenburg bei nur 76,9. Niedersachsenweit sind es 84,4; im Weser-Ems-Gebiet 85,2 – in der Stadt Wilhelmshaven sogar 92,7. Ein hoher Wert deute auf weniger Wohlstand hin, erläutert Andreas Jacobs vom Statistischen Landesamt. Ein niedriger Wert – so wie in der Stadt Oldenburg – lasse dagegen auf bessere finanzielle Verhältnisse schließen. Denn der Anteil des verfügbaren Einkommens am Primäreinkommen gibt an, in welchem Maß eine Stadt auf staatlichen Transfer angewiesen ist. In Städten wie Wilhelmshaven oder Wittmund (92,4) mit hohem Anteil am Primäreinkommen können weniger Bürger von ihrem erwirtschaftetem Einkommen leben.

Das verfügbare Einkommen errechnet sich aus Erwerbstätigkeit und Vermögen sowie aus Sozialleistungen und sonstige Transfers. Abgezogen werden Steuern und Sozialbeiträge. Das verfügbare Einkommen entspricht damit den Einkommen privater Haushalte für Konsum und Sparen – darunter fallen auch Ausgaben wie Miete und Lebenshaltungskosten.

Markus Minten https://www.nwzonline.de/autor/markus-minten Redaktionsleitung Brake

Redaktion Brake Tel: 04401 9988 2301 Lesen Sie mehr von mir