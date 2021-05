Geflügelzucht in der Wesermarsch: Aufstallungspflicht wird zum 21. Mai aufgehoben

Brake /Wesermarsch Die Aufstallungspflicht für Geflügel wird im Zweckverbandsgebiet zum 21. Mai aufgehoben, teilt Dr. Norbert Heising vom Zweckverband Veterinäramt JadeWeser mit. Eine entsprechende Allgemeinverfügung soll am Donnerstag veröffentlicht werden, kündigt der Veterinär an.

Das Aufstallungsgebot bestand somit über sechs Monate. „Wir mussten den Tieren und den Tierhaltern viel zumuten, allerdings hatten wir in den letzten Monaten ein so intensives Vogelgrippegeschehen wie noch nie. Bei über 50 Wildvögeln und in zwei Hausgeflügelbeständen im Zweckverbandsgebiet wurde der Erreger nachgewiesen. Hunderte von Wildvögeln verendeten“, berichtet der Tierarzt Norbert Heising.

Es konnten nicht alle Tiere untersucht werden, sagt er. Ein Hotspot sei zum Schluss noch der Jadebusen bei Dangast gewesen, berichtet Norbert Heising.

Eine pauschale Entwarnung kann noch nicht gegeben werden, mahnt der Veterinär. Mit dem Wegzug der hauptsächlich betroffenen Vogelart, der Weißwangengänse, ist zwar eine Entspannung eingetreten, aber das Seuchengeschehen ist leider noch nicht sicher beendet. Das Risiko sei allerdings geringer geworden. Daher werde aus Tierschutzgründen jetzt die Aufstallungspflicht aufgehoben.

Das Veterinäramt weist auf die rechtlichen Vorgaben hin, dass Hausgeflügel nur an Stellen gefüttert werden darf, die für Wildvögel unzugänglich sind. Die Tiere dürfen auch nicht mit Oberflächenwasser getränkt werden, zu dem Wildvögel Zugang haben. Futter, Einstreu und sonstige Gegenstände, mit denen Geflügel in Berührung kommen kann, ist für Wildvögel unzugänglich aufzubewahren.