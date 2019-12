Brake /Wesermarsch Wartezeit für einen ersten Termin bei einem Psychiater: rund zwei bis drei Monate. Wartezeit für einen Psychotherapeuten: ein Jahr, oft auch länger. Eine im häuslichen Umfeld aufsuchende psychiatrische Behandlung: gibt’s in der Wesermarsch gar nicht. Der Sachstandsbericht des sozialpsychiatrischen Verbundes zum Versorgungsstand mit sozialpsychiatrischen Angeboten im Landkreis Wesermarsch liest sich wie ein einziger lauter Hilferuf: Es mangelt an Ärzten, Angeboten und Strukturen für Hilfebedürftige und Patienten in allen Bereichen und in allen Altersklassen.

Marion Kallweit weiß aus leidvoller Erfahrung, was es heißt, Hilfe zu brauchen und keine zu bekommen. Als sie vor drei Jahren nach einem Klinikaufenthalt aufgrund einer schweren psychischen Erkrankung einen Therapeuten suchte, fand sie den einfach nicht. „Bis heute habe ich den nicht“, wie sie bei der Präsentation des nun fortgeschriebenen so genannten Sozialpsychiatrischen Planes des Sozialpsychiatrischen Verbundes (SPV) im Landkreis Wesermarsch erklärte. Marion Kallweit beschreibt die Situation so: „Mit einem gebrochenen Arm fahren Sie ins Krankenhaus und werden sofort versorgt. Wir werden vollkommen im Stich gelassen.“

Mit „Wir“ meint sie Menschen der gesamten Bandbreite psychischer Erkrankungen. Mittlerweile leitet sie zwei Selbsthilfegruppen „Gemeinsam gegen Depression, Angst und Panik“. Die zweite Gruppe war kaum eröffnet, da war sie auch schon voll. Sie könne locker eine dritte Gruppe eröffnen, doch dafür fehlen ihr die Mitstreiter für Leitung und Organisation, sagt Kallweit.

Auch Carsten Weers ist schon durch die Maschen im Netz der Versorgung gefallen: Als er vor drei Jahren so schwer erkrankte, dass sich seine Gedanken um Suizid drehten, gab es für ihn keine ambulante Behandlungsmöglichkeit. Er wurde in die geschlossene Abteilung der Psychiatrie eingeliefert – für ihn ein Albtraum, aus dem er nach sechs Wochen Behandlung „ohne Besserung“ entlassen worden sei. Erst auf Umwegen habe er Hilfe gefunden, die Genesung dauerte zwei Jahre. Heute gibt ihm die Selbsthilfegruppe Rückhalt.

Mit Carsten Weers und Marion Kallweit sitzen verschiedene Akteure alle Fachgruppen des sozialpsychiatrischen Verbundes am Tisch. Es gibt die Fachgruppen Allgemeinpsychiatrie, Gerontopsychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie und den Bereich Sucht. Alle Vertreter berichten übereinstimmend von nicht vorhandenen oder zu wenigen Angeboten, der ärztlichen Unterversorgung, langen Wartezeiten, langen Wegstrecken in andere Städte und Landkreise, die den Erkrankten meistens gar nicht möglich seien.

Hier finden Sie Hilfe Der sozialpsychiatrische Dienst des Landkreises Wesermarsch bietet Beratung, Begleitung und die Vermittlung von Hilfen bei seelischen Problemen und psychischen Erkrankungen. Das Angebot umfasst die Information und Beratung zu psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Schizophrenien, Angstzuständen, Demenzen, Suchterkrankungen und Essstörungen. Hilfe wird in Krisen- und Konfliktsituationen geboten. Ansprechpartner bietet beim Landkreis der Fachdienst Gesundheit, Telefon 04401/927511. Die fachärztliche Leitung liegt bei Klaus Brose, Telefon 04401/927-518 oder klaus.brose@lkbra.de. Weitere Ansprechpartner: Erika Dargel, Durchwahl -522 oder erika.dargel@lkbra.de; Ute Hillje, Telefon -526 oder ute.hillje@lkbra.de; Antje Kalus, Telefon -527 oder antje.kalus@lkbra.de sowie Tanja Pancescu, Telefon -524 oder tanja.pancescu@lkbra.de. Die Sprechzeiten sind montags bis freitags von 8.30 bis 12 Uhr und nach Vereinbarung. In Notfällen sollten die Großleitstelle unter der Notrufnummer Telefon 112 oder 0441/19222 oder der Ärztliche Bereitschaftsdienst unter Telefon 116117 kontaktiert werden. Die Telefonseelsorge ist erreichbar unter Telefon 0800/1110111, das Kinder und Jugendtelefon („Nummer gegen Kummer“) ist montags bis freitags von 15 bis 19 Uhr unter Telefon 0800/1110333 zu erreichen. Mehr Infos unter http://www.landkreis-wesermarsch.de/verwaltung-politik/fachdienste-im-ueberblick/gesundheit/sozialpsychiatrischer-verbund.php

So gebe es beispielsweise in der ganzen Wesermarsch für Suchtkranke keinen Arzt, der Substituierung anbiete. Angebote – sowohl präventiver als auch therapeutischer Art – für die Kinder von Suchtpatienten seien kaum vorhanden.

Im sozialpsychiatrischen Verbund vernetzen sich alle Akteure, die an der Versorgung von psychisch erkrankten Menschen beteiligt sind. Sie analysieren Vorhandenes, suchen nach Optimierungsansätzen und entwickeln Handlungsempfehlungen. Eine Option, die Versorgung zumindest zu verbessern, sieht der Verbund in der Einrichtung eines gemeindepsychiatrischen Zentrums im Landkreis, beispielsweise im vollkommen unterversorgten Nordenham. In diesem Zentrum könnten Angebote gebündelt und ein Krisendienst eingerichtet werden. Auch zwei Notfallbetten für Menschen in akuten Krisensituationen soll es dort geben – als Alternative zu einer stationären Krankenhausaufnahme. Niedrigschwellige Hilfsangebote könnten dort vorgehalten werden, zum Beispiel in Gestalt von Gruppenangeboten. Auch könnten aus dem Zentrum heraus ambulante Hilfen organisiert werden. Ein Förderantrag für die Einrichtung eines solchen Zentrums werde laut Klaus Brose aus der Geschäftsführung des SPV aktuell auf den Weg gebracht.