Brake /Wesermarsch Deutlich gesunken ist die Zahl der angezeigten Straftaten im Landkreis Wesermarsch im Jahr 2017. In den Polizeikommissariaten Brake und Nordenham wurden insgesamt 4489 Straftaten zur Anzeige gebracht, ein Minus von 9,64 Prozent. Im Jahr 2016 waren noch 4968 Taten angezeigt worden. Für das Kommissariat Brake (mit Elsfleth, Ovelgönne, Berne und Lemwerder) fiel das Minus mit 14,06 Prozent deutlich höher aus – für den Nordbereich verzeichnet die Statistik einen Rückgang um 5,88 Prozent.

Fast sieben von zehn Straftaten konnte die Polizei dabei aufklären: Die Quote liegt im Landkreis Wesermarsch mit 69,57 Prozent deutlich über dem Durchschnitt im Gebiet der Polizeidirektion Oldenburg (62 Prozent).

Um einen Vergleich mit anderen Regionen zu ermöglichen, rechnet die Polizei mit einer „Häufigkeitszahl“. Diese gibt an, wie viele Straftaten auf 100 000 Einwohner entfallen. Für den Bereich der gesamten Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch sank diese (statistische) Zahl von 6129 auf 5760 (minus 6,02 Prozent).

Von den im Landkreis Wesermarsch ermittelten 2278 Tatverdächtigen wohnten 1765 im Landkreis (77,48 Prozent nach 78,23 Prozent ein Jahr zuvor). Der Anteil der Nichtdeutschen an den Tatverdächtigen stieg minimal von 19,14 auf 19,27 Prozent, der von Asylbewerben von 7,63 auf 8,38 Prozent. Unter die von Asylbewerbern begangenen Taten fallen auch ausländerrechtliche Verstöße und Urkundenfälschungen z.B. im Zusammenhang mit gefälschten Ausweispapieren. Der Anteil der Nichtdeutschen an der Gesamtbevölkerung lag 2017 in der Wesermarsch bei 7,33 Prozent.