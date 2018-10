Brake /Wesermarsch Mehr als 300 Meldungen hat der Landkreis Wesermarsch auf seinen Aufruf an die Bevölkerung bekommen, Löcher im Mobilfunknetz zu melden. „Betroffen ist vor allem die mittlere Wesermarsch“, sagt Matthias Sturm, Projektleiter Breitband und Mobilfunk beim Landkreis Wesermarsch.

Besonders schlecht scheint der Handyempfang demnach in Ovelgönne, Oldenbrok, Neustadt und den Bereichen zwischen den Ortschaften zu sein – und zwar bei allen Mobilfunkanbietern gleichermaßen. In der südlichen Wesermarsch hat es hingegen keine aussagekräftigen Meldungen gegeben, während in der nördlichen Wesermarsch größere Funklöcher in Seefeld, Esenshamm, Abbehausen und Stollhamm bekannt geworden sind.

Doch wie kam es überhaupt dazu, dass der Landkreis diese Abfrage gestartet hat? „Die Wesermarsch gehört der Mobilfunkinitiative Weser-Ems an“, so Matthias Sturm. 15 Landkreise haben sich unter der Federführung des Landkreises Cloppenburg zu dieser Initiative zusammengefunden. Das Ziel: Löcher im Mobilfunknetz aufdecken und schließen.

Um Lücken zu lokalisieren, wurden Informationen des Bundes ebenso genutzt wie Angaben der Mobilfunkanbieter. Aber eben auch Informationen aus der Bevölkerung. „Wir haben unsere eigene Abfrage Ende letzten Jahres gestartet. Mit über 300 Rückmeldungen hatten wir eine recht rege Beteiligung“, findet Sturm.

Berücksichtigt wurden dabei nur Meldungen, bei denen der genaue Standort, der jeweilige Mobilfunkanbieter und die genutzte Technik zugeordnet werden konnten – ob das Funkloch also im Bereich der 2 G-, 3 G- oder 4 G-Technologie liegt. „2 G ist nur Telefonie, 3 G ist auch schon Datenverkehr und 4 G ist moderner LTE-Standard“, erläutert Sturm.

Alle Ergebnisse wurden vom Unternehmen seim + partner ausgewertet und zusammengefasst. Aus diesen Untersuchungsberichten abgeleitet hat die Mobilfunkinitiative Weser-Ems Forderungen an die Mobilfunkanbieter – Landkreis für Landkreis.

Für die Wesermarsch sehen die Forderungen so aus:

• Ein zusätzlicher Mobilfunkstandort soll eingerichtet werden. Heißt: Ein neuer, zusätzlicher Sendemast soll aufgestellt werden – offenkundig dort, wo die Funklöcher besonders ausgeprägt sind. • An fünf vorhandenen Standorten sollten Erweiterungen vorgenommen werden, um beispielsweise an bereits vorhandenen Masten eines Anbieters auch die Technologie eines weiteren Anbieters nutzbar zu machen.

• Für 30 Standorte sollte ein Upgrade erfolgen: Die vorhandene Technik soll also verbessert werden, um diese Standorte auf LTE-Standard hochzurüsten.

„Erste Gespräche hat es mit den Mobilfunkanbietern dazu bereits gegeben“, erklärt Projektleiter Matthias Sturm. In der kommenden Woche gehe es in die nächste Runde: „Aber die Anbieter sind gewillt, tätig zu werden.“

Das Ziel der Verhandlungen ist jedenfalls klar definiert: Die Zeiten ewig abreißender Mobilfunkverbindungen und schlechter Mobilfunknetze sollen im Landkreis Wesermarsch enden.