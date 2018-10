Brake /Wesermarsch Der Druck auf die Mobilfunkanbieter, ihre Netze im ländlichen Raum auszubauen, steigt. Konkrete Ergebnisse nach jüngst geführten Gesprächen zu dem Thema in Hannover stehen aber aus.

Vertreter der Mobilfunkinitiative Weser-Ems, der auch der Landkreis Wesermarsch angeschlossen ist, des Landes Niedersachsen und der Mobilfunkanbieter waren dort zusammengekommen, um über die Verbesserung der Mobilfunkversorgung im Weser-Ems-Raum zu verhandeln. Gesprächsgrundlage war dabei auch ein Gutachten der von der Mobilfunkinitiative Weser-Ems beauftragten Planungsfirma seim + partner.

Wie berichtet, wurden in dem Gutachten für die Wesermarsch Funklöcher aller Anbieter vor allem in der Mitte – in Ovelgönne, Oldenbrok, Neustadt und den Bereichen zwischen den Ortschaften – verortet. In der südlichen Wesermarsch hat es hingegen keine aussagekräftigen Meldungen gegeben, während in der nördlichen Wesermarsch größere Funklöcher in Seefeld, Esenshamm, Abbehausen und Stollhamm einzelner Anbieter bekannt geworden sind. Mehr als 300 Meldungen zu Funklöchern waren aus der Wesermarsch beim Landkreis eingegangen, Meldungen, die in besagtes Gutachten eingeflossen sind.

Das Gutachten empfiehlt für die Wesermarsch einen zusätzlichen Sendemast in der Mitte, Erweiterungen der Technik an fünf bereits vorhandenen Masten sowie eine Hochrüstung von 30 weiteren Standorten auf LTE-Standard.

„Von Seiten der Mobilfunkunternehmen werden die in die Auswertung der Mobilfunkinitiative eingeflossenen Funklochmeldungen aus der Bevölkerung jedoch angezweifelt“, berichtet Matthias Sturm, Projektleiter Breitband und Mobilfunk beim Landkreis Wesermarsch im Nachgang der Gespräche in Hannover: „Gleichwohl sind die Mobilfunkunternehmen offenbar trotz mehrfacher Anfrage nicht bereit, der Mobilfunkinitiative exakte Auskünfte über eigene Standorte und verwendete Technologien zur Verfügung zu stellen, um einen Abgleich herbeizuführen. Daher ist es derzeit nicht möglich, valide Aussagen zu tatsächlich bestehenden Funklöchern treffen zu können.“

Solche belastbaren Daten wären nur über exakte flächendeckende Messungen erhältlich. Solche Messungen wird die Mobilfunkinitiative nicht selbst beauftragen. Sie setzt stattdessen auf das Land Niedersachsen: Vertreter des Breitbandkompetenzzen-trums Niedersachsen hätten in Hannover berichtet, von den Mobilfunkunternehmen Angaben zu deren Mobilfunkstandorten erhalten zu haben. Die Mobilfunkinitiative Weser-Ems wolle nun gemeinsam mit dem Land, das ebenfalls die Bevölkerung zur Meldung von Funklöchern aufgerufen hatte, und dem Breitbandkompetenzzentrum an einer flächendeckenden Verbesserung der Mobilfunkversorgung arbeiten. „Das Land hat, vertreten durch den zuständigen Staatssekretär Stefan Muhle, mitgeteilt, auch Fördermittel für den Mobilfunkbereich bereit zu stellen“, berichtet Matthias Sturm weiter. Ob die aber erst für den Ausbau des künftigen 5 G-Standards fließen oder schon für bestehende Mobilfunktechnologien, ist offen.

Die Wesermärschler, die „keinen Empfang“ beklagen, werden sich in Geduld üben müssen. „Konkreteres kann man zum jetzigen Verfahrensstand nicht erwarten. Die Mobilfunkunternehmen sind im Gespräch mit dem Land und Bund und haben sich auch erklärt, die Versorgungssituation zu verbessern“, erklärt Matthias Sturm.