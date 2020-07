Pandemie: Hausärzte sollen für Corona-Testzentren übernehmen

Brake /Wesermarsch Das Corona-Testzentrum in Brake ist seit Freitag geschlossen, bestätigt Helmut Scherbeitz, Geschäftsführer der Bezirksstelle Oldenburg der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN). Das Testzentrum sei eröffnet worden, weil zu Beginn der Pandemie nicht ausreichend Schutzkleidung vorhanden war, um alle Arztpraxen auszustatten. Das Corona-Testzentrum habe dem medizinischen Personal die Möglichkeit bieten sollen, Patienten zu testen, ohne sich selbst zu gefährden, erläutert Helmut Scherbeitz. Insgesamt wurden seit März rund 500 Tests im Testzentrum in Brake vorgenommen, schätzt Helmut Scherbeitz.

Doch „inzwischen können alle Praxen mit der nötigen Schutzkleidung versorgt werden“, und auch Nachbestellungen seien wieder möglich, sagt der KVN-Geschäftsführer.

Die Entscheidung, die Testzentren zu schließen – Varel und Oldenburg folgen an diesem Freitag – sei auch in Absprache mit den Krankenkassen getroffen worden. Denn sie zahlen nun die Schutzkleidung in den Arztpraxen und seien nicht bereit, zusätzlich für die Testzentren zu zahlen, sagt Helmut Scherbeitz.

Hinzu komme, dass für das Testzentrum in Brake bereits in dieser Woche kein Arzt mehr zu Verfügung gestanden hätte, deshalb entschied sich die KVN für die Schließung zum 10. Juli. Der Zeitpunkt, die bestehenden Strukturen umzubauen, sei genau richtig, ist der Geschäftsführer überzeugt. „Wir haben im Moment kaum noch Fälle“, sagt er. Außerdem hatte die Mehrzahl der Hausärzte die Tests bereits selbst übernommen, sagt Helmut Scherbeitz.

Natürlich könne man nicht voraussehen, wie sich die Urlaubszeit auf das Infektionsgeschehen auswirken werde, sagt er. Doch sollte es einen massiven Anstieg der Fälle geben, könne nun auch kurzfristig wieder ein Testzentrum eingerichtet werden. „Wir haben jetzt die Strukturen und können diese relativ schnell wieder aufbauen“, sagt Helmut Scherbeitz.

Laut dem Pressesprecher des Landkreises Wesermarsch gibt es derzeit keinen Corona-Fall mehr in der Wesermarsch.