Brake /Wesermarsch Weiter wachsende Versorgungslücken in der ambulanten und stationären Pflege befürchtet die Kreistagsfraktion der SPD. Schon jetzt gebe es „trotz hoher, das Platzangebot übersteigender Nachfrage eine zunehmende Anzahl von nicht belegten Plätzen in stationären Pflegeeinrichtungen“, heißt es in einem Antrag der Fraktion. Genaue Zahlen fehlen allerdings. Grund sei der Fachkräftemangel in der Pflege. In Dialogen mit Betreibern von Pflegeeinrichtungen habe man festgestellt, dass der „Druck immer größer wird“, schilderte Fraktionsvorsitzender Hans Francksen im Kreistag. „Aktuell ist er derart groß, dass Bedürftige längere Wartezeiten hinnehmen müssen.“ Eine Betreuung sei oft nur möglich, wenn Familienangehörige diese übernähmen.

Wie dramatisch die Situation aktuell schon ist und welche Entwicklungen zu erwarten sind, möchte die Kreispolitik deshalb genauer wissen. Einstimmig folgte der Kreistag am Montag einem entsprechenden SPD-Antrag. In diesem wird unter anderem ein aktueller Bericht des zuständigen Fachbereichs gefordert. So soll die Kreisverwaltung unter anderem einen einen Überblick über die stationär und ambulant Betreuten sowie die Personalausstattung liefern. Auch die Anzahl möglicherweise aufgrund von Fachkräftemangel schon heute ungenutzter Pflegeplätze interessiert die Kreispolitik.

Ebenso müsse die Ausbildung in den Blick genommen werden, meinte Francksen. So sei zu hinterfragen, warum die Ausbildung oftmals in Oldenburg stattfinde und an den BBS Wesermarsch weniger in Anspruch genommen werde: „Wir müssen schauen, ob Handlungsbedarf geboten ist, was Ausbildungsqualität und Ausbildungsquantität angeht.“

Die SPD fordert in ihrem Antrag „angesichts der bereits aktuell entstandenen Versorgungslücken eine verstärkte Bearbeitung dieser Themenstellung mit geeigneten Handlungsansätzen soweit diese in unserem kommunalen Zuständigkeits- und Verantwortungsbereich liegen“. Zudem wird ein engerer Austausch mit allen Betreibern von Pflegeeinrichtungen unter Einbeziehung von Kassen, Wohnungsgesellschaften und anderen Beteiligten angeregt.