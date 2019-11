Brake /Wesermarsch Knapp 10 000 Päckchen mit Weihnachtsgeschenken für Kinder aus der Ukraine, aus Bulgarien, aus Moldawien und aus Rumänien wurden am Dienstagabend auf dem Gelände der Firma Wienken in Brake angeliefert, verpackt, gekennzeichnet, auf Holzpaletten gestellt, eingewickelt und wieder auf zwei 40-Tonner verladen. „Wir sind rundum zufrieden. Alle haben ordentlich mit angepackt“, sagte Karsten Korpis aus der Teamleitung Ukraine.

Sammelstelle in Brake

100 Helferinnen und Helfer sorgten mit ihrem Einsatz dafür, dass der Weihnachtspäckchenkonvoi, der jetzt Samstag um 11 Uhr von Hanau in Hessen aus in Richtung Osteuropa rollen wird, auch die Geschenke aus dem Weser-Ems-Gebiet mitbekommt. „Wir haben hier die Sammelstelle für die Wesermarsch, für das Ammerland, für Wilhelmshaven, Bremen Nord und weitere Orte“, klärte Karsten Korpis auf.

Der Weihnachtspäckchenkonvoi, der im Jahr 2001 erstmalig stattfand, wird mehr als 40 Lastwagen umfassen. Hinzu kommen zehn Begleitfahrzeuge. „Die Lkw-Fahrer brauchen ihre Pausen und werden in den Bussen, die mitfahren, auch schlafen können“, weiß Korpis zu berichten. Die Lastwagen werden am Montag die ersten Kinderheime, Waisenhäuser und weitere Institutionen erreichen, um das wertvolle Gut auszuhändigen.

Von Kindern für Kinder

Der Konvoi ist eine Aktion der vier Service-Clubs: Ladies’ Circle, Tangent Club, Old Tablers und Round Table. „Das Motto lautet ’Von Kindern für Kinder’. Es geht darum, liebevoll gepackte Päckchen zu bekommen und sie an bedürftige Kinder in Osteuropa weiterzureichen“, erklärte Kirsten Malle aus Butjadingen.

Die 47-Jährige unterstützt immer wieder gerne Hilfsprojekte. „Was mich an der Weihnachtspäckchenaktion so begeistert: Wenn unsere Kinder hier die ausgedienten Spielsachen verpacken, beschäftigen sie sich mit der Sache“, findet Kirsten Malle. So werde auch ihr Bewusstsein geschärft.

In diesem Jahr arbeitet sie im „Team Papiere“ mit. Diese Gruppe ist ein Bindeglied zwischen den anderen, nach Ländern aufgeteilten Teams. „Wir kümmern uns um die logistischen Angelegenheiten“, sagt Kirsten Malle. Die Erstellung der Ladepapiere, die Zollabwicklung, die Mautbefreiung und die Berücksichtigung der Emissionsklassen würden dazugehören. „Ich kann mittlerweile sehr gut Ladepapiere lesen“, lacht Kirsten Malle.

Heiße Phase beginnt

Für sie und ihre Mitstreiter beginne jetzt die heiße Phase, die Drähte würden glühen. „Es kommen immer noch Änderungen auf der letzten Rille. Hier ein anderer Auflieger, da eine andere Zugmaschine“, so Kirsten Malle. Das alles müsse akribisch dokumentiert werden. Da die Ukraine und Moldawien keine EU-Länder seien, müsse hier noch achtsamer gearbeitet werden.

156 000 Päckchen aus ganz Deutschland erreichten 2018 die angesteuerten Gebiete in Osteuropa. „Diese Zahl könnte dieses Jahr leicht übertroffen werden“, glaubt Britta Veit vom Helfer-Team. Sie wird in Rumänien vor Ort sein. Ihr gehe es aber gar nicht so um die Zahl, sondern um die enorme Hilfsbereitschaft. „Heute haben wir hier zusammen kräftig angepackt, emotional wird es erst beim Ausliefern in der nächsten Woche“, sagte Karsten Korpis voller Vorfreude.