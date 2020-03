Brake /Wesermarsch Häusliche Arbeit wird finanziell nur gering honoriert; vielfach sind Frauen damit befasst – und erhöhen ihr Armutsrisiko. „Die Situation von Frauen verschärft sich, wenn sie die Pflege von Angehörigen übernehmen“, sagt Jürgen Bley, Vorsitzender des SoVD-Kreisverbandes Wesermarsch, anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März. „Frauen sind nicht die Reservearmee, weil 120 000 Pflegekräfte in Altenheimen fehlen“.

Knapp 17 Prozent der Menschen in der Wesermarsch sind nach Angaben des SoVD schon heute zwischen 65 und 79 Jahren alt; 2030 werden 30 Prozent 65 Jahre und älter sein – und damit möglicherweise pflegebedürftig. Der Bedarf an Pflege und Pflegekräften steigt. Derzeit arbeiten etwa 320 000 Menschen in Alten- und Pflegeheimen.

Viele Menschen aber bleiben zu Hause, wenn sie Pflege brauchen – und werden innerhalb der Familie in 70 Prozent der Fälle von Frauen unbezahlt betreut. Dies habe Folgen für das Alterseinkommen, da Frauen in der häuslichen Pflege aufgrund der unterbrochenen Erwerbsarbeit entweder geringere Beiträge in das Sozialversicherungssystem einzahlen oder über ihren Partner abgesichert sind. Bley fordert: „Pflege und Beruf müssen sich für Frauen und Männer gleichermaßen verbessern. Häusliche Pflege muss anerkannt werden. Wir brauchen einen finanziellen Ausgleich.“

Auf das Problem weist auch die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten hin: Frauen arbeiteten genauso lang wie ihre männlichen Kollegen, ziehen aber beim Verdienst den Kürzeren: Im Landkreis Wesermarsch verdienen weibliche Kräfte mit einer Vollzeit-Stelle nach Angaben der NGG rund 950 Euro weniger im Monat als ihre männlichen Kollegen. Dem durchschnittlichen Vollzeit-Einkommen von Frauen im Kreis von 2802 Euro im Monat stehen bei Männern mit derselben Arbeitszeit 3754 Euro gegenüber. Das macht einen Unterschied von 25 Prozent. Berechne man die häufigere Teilzeittätigkeit von Frauen mit ein, sei die Differenz noch eklatanter.

„Es kann nicht sein, dass Frauen auf dem Arbeitsmarkt noch immer so stark benachteiligt sind“, kritisiert Matthias Brümmer von der NGG-Region Oldenburg-Ostfriesland. Besonders problematisch sei die Situation in frauendominierten Berufen – etwa im Service einer Gaststätte oder im Verkauf einer Bäckerei. Für die Frauen drohen im Alter Mini-Renten und Armut.